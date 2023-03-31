Гонщики «Хааса» и «Альфа Ромео» получили вторые ДВС «Феррари»

Клиентские команды «Феррари» установили новые двигатели внутреннего сгорания перед .

Свежие моторы получили пилоты « » и Нико Хюлькенберг, а также представители « » и Чжоу Гуаньюй. Для всех гонщиков это вторые из допустимых трех ДВС на сезон, замена произведена без штрафа.

На втором этапе сезона в Саудовской Аравии «Феррари» поменяла ДВС на болидах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в качестве меры предосторожности.

Новая «Ф-1» космически быстро сжигает моторы – пострадали уже 7 машин за 2 Гран-при. Что происходит?

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