Гонщики «Хааса» и «Альфа Ромео» получили вторые ДВС «Феррари»
Клиентские команды «Феррари» установили новые двигатели внутреннего сгорания перед Гран-при Австралии.
Свежие моторы получили пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, а также представители «Альфа Ромео» Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Для всех гонщиков это вторые из допустимых трех ДВС на сезон, замена произведена без штрафа.
На втором этапе сезона в Саудовской Аравии «Феррари» поменяла ДВС на болидах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в качестве меры предосторожности.
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