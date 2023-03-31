Гонщики «Хааса» и «Альфа Ромео» получили вторые ДВС «Феррари»

Теги Гран-при Австралии Феррари Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Валттери Боттас Кевин Магнуссен Хаас Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Альфа Ромео Гран-при Саудовской Аравии Авто

Клиентские команды «Феррари» установили новые двигатели внутреннего сгорания перед Гран-при Австралии.

Свежие моторы получили пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, а также представители «Альфа Ромео» Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Для всех гонщиков это вторые из допустимых трех ДВС на сезон, замена произведена без штрафа.

На втором этапе сезона в Саудовской Аравии «Феррари» поменяла ДВС на болидах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в качестве меры предосторожности.

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1 комментарий

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Михаил Пивненко
Новый уровень надёжности - Феррари
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