Оскар Пиастри: «Надеюсь, мое крыло не выбьет Норриса в этот раз»

Пилот « » Оскар Пиастри поделился ожиданиями от домашнего этапа.

Австралиец признался, что Мельбурне будет действовать осторожнее после неудачного старта . Пиастри повредил переднее антикрыло после контракта на первом круге, а затем на деталь наехал его напарник . В итоге оба пилота были вынуждены заехать в боксы и оказались в хвосте пелотона.

«Квалификация придала большую уверенность в том, что я работаю правильно. Я попал в третий сегмент, это сильно мотивирует.

Пожалуй, я мог действовать по-другому на первом круге и избежать неприятностей. Но в остальном здорово, что я провел всю дистанцию, это опыт и практика.

Если сравнивать с предыдущими, надеюсь, эта трасса будет больше похожа на Саудовскую Аравию. Асфальт похож, конфигурация скорее напоминает Саудовскую Аравию, а не . В Джидде мы показали, что способны пробиться в третий сегмент и сражаться за очки в хороший день.

Так что, надеюсь, я проведу чистую гонку, а мое переднее крыло не выбьет Ландо в этот раз. Тогда посмотрим, что получится», – сказал Оскар перед Гран-при Австралии.

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