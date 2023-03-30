Шарль Леклер: «Титул в 2023-м, конечно, возможен»

рассказал о надеждах на чемпионство в 2023 году.

«Возможен ли титул в этом сезоне? Конечно, возможен. Сезон только начался.

Мы не можем притворяться, что все хорошо, и говорить, будто мы будем бороться за победы с этого уик-энда. Мы сами с собой должны оставаться реалистами. Сейчас скорость далека от того, на что мы нацеливаемся.

Но это не значит, что мы должны демотивировать себя. Опять же, сезон длинный, к ближайшим гонкам готовятся некоторые обновления. Они, как мы надеемся, позволят сократить отставание от « », который в данный момент в другой лиге. Но есть и « », очень сильно проявляющий себя в гонках.

Надо работать, и команда это понимает. Однако мы ни в коей мере не считаем, что титул недосягаем – сезон лишь начался», – подчеркнул гонщик «Феррари».

Леклер сошел на и после двух этапов занимает восьмое место в чемпионате с шестью очками. Скудерия располагается на четвертой позиции в Кубке конструкторов.

Что не так с «Феррари»? Почему она деградировала до четвертой силы «Ф-1»? Болид не подходит Леклеру?

Новые боковые понтоны, днище и задняя подвеска «Феррари» дебютируют в Имоле (It.motorsport)