Шарль Леклер: «Титул в 2023-м, конечно, возможен»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер рассказал о надеждах на чемпионство в 2023 году.

«Возможен ли титул в этом сезоне? Конечно, возможен. Сезон только начался.

Мы не можем притворяться, что все хорошо, и говорить, будто мы будем бороться за победы с этого уик-энда. Мы сами с собой должны оставаться реалистами. Сейчас скорость далека от того, на что мы нацеливаемся.

Но это не значит, что мы должны демотивировать себя. Опять же, сезон длинный, к ближайшим гонкам готовятся некоторые обновления. Они, как мы надеемся, позволят сократить отставание от «Ред Булл», который в данный момент в другой лиге. Но есть и «Астон Мартин», очень сильно проявляющий себя в гонках.

Надо работать, и команда это понимает. Однако мы ни в коей мере не считаем, что титул недосягаем – сезон лишь начался», – подчеркнул гонщик «Феррари».

Леклер сошел на Гран-при Бахрейна и после двух этапов занимает восьмое место в чемпионате с шестью очками. Скудерия располагается на четвертой позиции в Кубке конструкторов.

Что не так с «Феррари»? Почему она деградировала до четвертой силы «Ф-1»? Болид не подходит Леклеру?

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3 комментария

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За Кубань!
У Ферстаппена, добавил он, но микрофон уже отключили.
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bagi
Ответ Листок яблони
Я за Леклера, но в титул чемпиона не верится, так как по скорости команда явно отстает в этом году.
он же не сказал, какой титул. Может это титул лузера или третьего в чемпионате. Бронзовый кубок это тоже титул :)
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Листок яблони
Я за Леклера, но в титул чемпиона не верится, так как по скорости команда явно отстает в этом году.
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+1
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