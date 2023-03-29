Фернандо Алонсо о Гран-при Австралии: «Трасса стала еще быстрее. Надеюсь, увидим больше обгонов»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Мы отправляемся в Австралию в отличном настроении, после двух подряд подиумов, и надеемся развить свой успех в этот уик-энд.

Пока наша машина очень здорово показала себя на двух совсем разных по своим характеристикам трассах. При этом мы не витаем в облаках и остаемся реалистами – чтобы продолжить добиваться сильных результатов, нам нужно прибавлять во всех областях.

В Австралии всегда интересно гоняться и мне любопытно, как изменилась трасса в сравнении с прошлыми годами. Трасса стала еще быстрее – надеюсь, мы увидим больше обгонов. При этом квалификация в Австралии всегда имела ключевое значение», – рассказал Алонсо.

Новая «Ф-1» космически быстро сжигает моторы – пострадали уже 7 машин за 2 Гран-при. Что происходит?