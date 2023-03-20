Ланс Стролл о сходе: «На первом круге было весело, мы прошли Сайнса, но потом машина начала терять мощность»

Теги Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал, что был расстроен своим сходом с дистанции Гран-при Саудовской Аравии.

Стролл не смог продолжить борьбу и сошел на 18-м круге, из-за чего на трассе появилась машина безопасности:

«На первом круге было весело, мы в борьбе прошли Сайнса, выбрались на четвертую позицию, ощущения за рулем болида были отличными. Но затем, на протяжении 6-7 кругов, машина начала постепенно терять мощность. Ситуация ухудшалась с каждым кругом, а затем машина просто начала умирать. Так все и кончилось».

Также Стролл прокомментировал решение дирекции гонки вывести на трассу машину безопасности из-за его схода – хотя пилот остановил болид в зоне безопасности, достаточно далеко от трассы:

«Прямо передо мной находился кран. Так что я бы не сказал, что машина находилась совсем за пределами трассы. В мою машину, в теории, кто-то мог врезаться. Честно говоря, я даже толком не видел, где именно остановился на трассе.

Как бы то ни было, в этот уик-энд для нас было много положительных моментов. Теперь нужно готовиться к этапу в Мельбурне».

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4 комментария

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Grigpar
Ответ Alexey Hohlov
Сайнса объехал и не заметил
Сайнса объехали, а он тоже не заметил. :))
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Alexey Hohlov
Сайнса объехал и не заметил
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Jurijs isajevs
Снова Окон...
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Великий Алонсо
Стролл вроде неплохой парень, хотя таких мышей как Окон ещё сложно найти
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