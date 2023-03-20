Алекс Албон: «Это лучшая машина за мое время в «Уильямсе»

Пилот « » настроен оптимистично, несмотря на сход на Гран-при Саудовской Аравии.

Албон досрочно завершил заезд из-за технических проблем, его напарник Логан Сарджент стал 16-м.

«По ощущениям это лучшая машина за мое время в «Уильямсе», что очень позитивно. Я скорее разочарован потому, что в болиде был большой потенциал, который мы не смогли использовать.

Ощущения были хорошими весь уик-энд. Просто в квалификации не все получилось. Но гонка шла хорошо, мы вернулись к обычному уровню и показывали скорость весь-уик-энд», – сказал Албон.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й

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