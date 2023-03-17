«Я хотел перейти именно в «Макларен». Пиастри не жалеет о выборе команды

Пилот « » рассказал, что не сожалеет о решении перейти в британскую конюшню.

Если бы Пиастри действовал по изначальному плану, который ему предлагали в «Альпин», то этот сезон он с высокой долей вероятности провел бы в «Уильямсе».

«Для меня выбор никогда не лежал между двумя командами. Для меня все всегда было ясно – я хотел перейти именно в «Макларен», учитывая страсть, которую проявляла команда в стремлении заполучить меня. Для меня это было очень важным фактором.

Как бы то ни было, сейчас я сосредоточен на работе со своей нынешней командой и стараюсь помочь ей вернуться на привычные позиции, где мы хотим оказаться.

Понятно, что сейчас команда находится не там, где хотелось бы. И у нас есть хороший план развития машины, чтобы вернуться на прежние позиции – и преследовать ведущие 3-4 команды. А вот выйти на один уровень с этими командами будет сложнее. Посмотрим, как сработает пакет обновлений, который команда готовит к этапу в Баку», – рассказал Пиастри.

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