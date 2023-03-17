«Я хотел перейти именно в «Макларен». Пиастри не жалеет о выборе команды

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что не сожалеет о решении перейти в британскую конюшню.

Если бы Пиастри действовал по изначальному плану, который ему предлагали в «Альпин», то этот сезон он с высокой долей вероятности провел бы в «Уильямсе».

«Для меня выбор никогда не лежал между двумя командами. Для меня все всегда было ясно – я хотел перейти именно в «Макларен», учитывая страсть, которую проявляла команда в стремлении заполучить меня. Для меня это было очень важным фактором.

Как бы то ни было, сейчас я сосредоточен на работе со своей нынешней командой и стараюсь помочь ей вернуться на привычные позиции, где мы хотим оказаться.

Понятно, что сейчас команда находится не там, где хотелось бы. И у нас есть хороший план развития машины, чтобы вернуться на прежние позиции – и преследовать ведущие 3-4 команды. А вот выйти на один уровень с этими командами будет сложнее. Посмотрим, как сработает пакет обновлений, который команда готовит к этапу в Баку», – рассказал Пиастри.

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7 комментариев

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Aleus Marcus
Ответ Михаил Пивненко
рассказал Пиастри со слезами на глазах
Ему всего 21 год. Успеет еще не только в маках погонять
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Алексей Ко
Ответ Alexandr Tarakanoff
Глобально он пока просто рад быть в ф1. Дальше посмотрим. Болелам морковок терпения.
Да и он видел как относяться в Альпин к пилотам и не хотел там быть
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Paninaro
Ответ Alexandr Tarakanoff
Глобально он пока просто рад быть в ф1. Дальше посмотрим. Болелам морковок терпения.
Терпение на исходе. Последний раз Мак стабильно боролся за победы в 2012. Жаль. Отличная команда была при Роне.
+2
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never-ending
Ответ Alexandr Tarakanoff
Глобально он пока просто рад быть в ф1. Дальше посмотрим. Болелам морковок терпения.
Спасибо большое. Запаслись терпением на весь год, заранее)
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Lordk
Кажется для Пиастри все складывается довольно неплохо. Пока Маки в хвосте, всем плевать сколько там он будет проигрывать напарнику. Позже они вместе получат болид вероятно довольно сильно отличающийся от того, что был год назад.
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Alexandr Tarakanoff
Глобально он пока просто рад быть в ф1. Дальше посмотрим. Болелам морковок терпения.
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Михаил Пивненко
рассказал Пиастри со слезами на глазах
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