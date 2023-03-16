Ланс Стролл: «Мое состояние улучшается с каждым днем, но пока чувствую себя не на сто процентов»

Пилот « » рассказал о том, в каком физическом состоянии подходит к .

Стролл выступал на первом этапе в Бахрейне, не до конца восстановившись после переломов двух запястий, но все равно сумел финишировать в очковой зоне.

«В понедельник после гонки ощущения были довольно болезненными. Однако команда провела просто отличный уик-энд – ради такого боль точно можно потерпеть.

Мое состояние улучшается с каждым днем, я с каждым днем чувствую себя все лучше. Думаю, худшее уже позади. Хотя я пока готов не на сто процентов, полное восстановление после таких вещей обычно занимает больше времени. Но я определенно чувствую себя лучше, чем десять дней назад или сколько там прошло с Гран-при Бахрейна», – рассказал Стролл.

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