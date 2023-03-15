Фредерик Вассер о поломке болида Леклера и полученном штрафе: «Надеюсь, теперь ситуация под контролем»

Руководитель «Феррари» прокомментировал ситуацию со штрафом, который на получит .

По словам Вассера, по ходу уик-энда в Бахрейне блок управления электроникой дважды выходил из строя на болиде Леклера.

При этом Вассер надеется, что команда, проанализировав все данные, устранит возможность повторного возникновения данной проблемы в будущем.

«В Бахрейне у нас было две проблемы. Одна в воскресенье утром, во время плановой процедуры запуска двигателя, и вторая уже в самой гонке. К сожалению, оба раза проблема возникала в работе блока управления электроникой – и раньше мы с такой проблемой ни разу не сталкивались.

Надеюсь, теперь ситуация под контролем. Мы тщательно проанализировали всю ситуацию. К сожалению, в Джидде придется получить штраф, потому что по регламенту за сезон в пуле должно быть только два блока управления электроникой», – рассказал Вассер.

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