Контракт на проведение Гран-при Австрии продлен до конца 2027 года

« » объявила о продлении контракта на проведение .

Новое соглашение с организаторами рассчитано до конца 2027 года.

Гран-при Австрии вернулся в календарь «Формулы-1» в 2014 году, в прошлом сезоне организаторы отчитались о том, что за все время гоночного уик-энда автодром « » посетило 303000 зрителей.

В этом году Гран-при Австрии пройдет 30 июня – 2 июля. В рамках Гран-при Австрии второй год подряд будет использоваться экспериментальный формат со спринт-заездом в субботу.

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