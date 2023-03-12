Кристиан Хорнер о штрафе на работу в аэродинамической трубе: «Хорошая новость в том, что у «Ред Булл» нет фундаментальных проблем»

Руководитель « » рассказал, что в условиях штрафа на работу в аэродинамической трубе хороший старт сезона был для команды крайне важен.

«Здорово, когда в первой же гонке сезона вам удается заработать так много очков – при учете гандикапа в виде ограничений на работу в аэродинамической трубе и так далее. Команда отлично поработала, сумев вот так начать чемпионат. Но, разумеется, нам нужно максимально эффективно использовать возможности болида, занимаясь его развития. Каждая трасса – это новый вызов.

При этом нам в течение 12 месяцев придется иметь дело со штрафом (на ограничение расходов и времени работы в аэродинамической трубе). Это повлияет и на развитие нынешней машины, и на разработку машины следующего года.

Хорошая новость в том, что у нас нет фундаментальных проблем, на решение которых могло бы уйти очень много денег и времени. И в условиях штрафа хороший старт сезона был крайне важен.

Все в команде сосредоточены на достижении максимальной эффективности в работе. Потерянное в аэродинамической трубе мы отыграли за счет дополнительной мотивации», – рассказал Хорнер.

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