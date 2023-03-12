Кристиан Хорнер о штрафе на работу в аэродинамической трубе: «Хорошая новость в том, что у «Ред Булл» нет фундаментальных проблем»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что в условиях штрафа на работу в аэродинамической трубе хороший старт сезона был для команды крайне важен.

«Здорово, когда в первой же гонке сезона вам удается заработать так много очков – при учете гандикапа в виде ограничений на работу в аэродинамической трубе и так далее. Команда отлично поработала, сумев вот так начать чемпионат. Но, разумеется, нам нужно максимально эффективно использовать возможности болида, занимаясь его развития. Каждая трасса – это новый вызов.

При этом нам в течение 12 месяцев придется иметь дело со штрафом (на ограничение расходов и времени работы в аэродинамической трубе). Это повлияет и на развитие нынешней машины, и на разработку машины следующего года.

Хорошая новость в том, что у нас нет фундаментальных проблем, на решение которых могло бы уйти очень много денег и времени. И в условиях штрафа хороший старт сезона был крайне важен.

Все в команде сосредоточены на достижении максимальной эффективности в работе. Потерянное в аэродинамической трубе мы отыграли за счет дополнительной мотивации», – рассказал Хорнер.

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4 комментария

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Дмитрий Литвинов
Ответ Анатолий Зубков
И правда, создаётся такое ощущение, что Хорнер целенаправленно издевается именно над Лукой.
Спортс почитывает и специально набрасывает.)))
+3
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tick_tick_BOOM
Всего-то надо брать свои очки.

Пока зелёные - ещё сопливые, чтоб составить конкуренцию, пока красные решают проблемы с надежностью и безнадёгой, а чёрные - множат на ноль свои зироподы.
+1
0
+1
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Анатолий Зубков
Ответ Дмитрий Литвинов
Похоже Хорнер хочет окончательно раскалить добела монсеньора Луку и его паству.
И правда, создаётся такое ощущение, что Хорнер целенаправленно издевается именно над Лукой.
+3
0
+3
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Дмитрий Литвинов
Похоже Хорнер хочет окончательно раскалить добела монсеньора Луку и его паству.
+4
0
+4
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