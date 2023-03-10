Фернандо Алонсо: «Если «Астон Мартин» сильно выступит в Джидде и в Австралии – тогда нас, я думаю, ждет очень хороший сезон»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, как на ожидания от сезона повлиял подиум на Гран-при Бахрейна.

По словам Алонсо, он будет весьма оптимистично оценивать перспективы команды на этот сезон в том случае, если « » продемонстрирует хорошую скорость на двух следующих Гран-при – в Саудовской Аравии и в .

«Посмотрим, что будет дальше. На самом деле у меня примерно те же ощущения, что были после тестов. Что все это будто бы слишком хорошо, чтобы быть правдой – ты ждешь, что возникнет какая-то проблема, которая спустит тебя обратно и ты вернешься в реальность.

Тем не менее, наша скорость выглядит настоящей. Так что посмотрим, что будет на . Мне любопытно, как мы выступим в Джидде и в Австралии. Там совсем другие трассы. Со высокоскоростными поворотами, с низким уровнем износа резины. На же мы были сильны в тех областях, которые могут быть не так важны в Джидде и в Австралии. Так что да, если мы сильно выступим в двух следующих гонках, то тогда, я думаю, нас ждет очень хороший сезон-2023», – рассказал Алонсо.

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?