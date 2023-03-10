Фернандо Алонсо: «Если «Астон Мартин» сильно выступит в Джидде и в Австралии – тогда нас, я думаю, ждет очень хороший сезон»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как на ожидания от сезона повлиял подиум на Гран-при Бахрейна.

По словам Алонсо, он будет весьма оптимистично оценивать перспективы команды на этот сезон в том случае, если «Астон Мартин» продемонстрирует хорошую скорость на двух следующих Гран-при – в Саудовской Аравии и в Австралии.

«Посмотрим, что будет дальше. На самом деле у меня примерно те же ощущения, что были после тестов. Что все это будто бы слишком хорошо, чтобы быть правдой – ты ждешь, что возникнет какая-то проблема, которая спустит тебя обратно и ты вернешься в реальность.

Тем не менее, наша скорость выглядит настоящей. Так что посмотрим, что будет на Гран-при Саудовской Аравии. Мне любопытно, как мы выступим в Джидде и в Австралии. Там совсем другие трассы. Со высокоскоростными поворотами, с низким уровнем износа резины. На Гран-при Бахрейна же мы были сильны в тех областях, которые могут быть не так важны в Джидде и в Австралии. Так что да, если мы сильно выступим в двух следующих гонках, то тогда, я думаю, нас ждет очень хороший сезон-2023», – рассказал Алонсо.

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Даже если АМ будут не столь быстры как в Бахрейне, в любому случае болид получился на славу, прогресс шикарный. Все эти Альпины и Макларены далеко в опе (привет Окону)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий