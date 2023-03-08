«Никто не помнит тех, кто занимает второе или третье место». Расселл готов пожертвовать сезоном ради смены концепции болида
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что команда готова пожертвовать этим сезоном, чтобы переработать концепцию болида и получить шанс на борьбу за чемпионский титул.
В «Мерседесе» признали, что с текущей концепцией не смогут догнать «Ред Булл» и должны действовать иначе.
«Мы здесь ради побед. Понятно, что нам бы хотелось добиваться оптимального результата в каждой гонке, но если мне дадут выбор между борьбой и просто шансом на победу, каким бы низким он ни был, и медленным прогрессом команды без шанса победить, выбор конечно же будет в пользу возможности побеждать.
Так что, если мы захотим пожертвовать несколькими гонками или частью сезона, чтобы дать себе шанс в итоге заполучить машину, способную бороться за победу – во второй половине сезона или даже лишь в следующем году, – возможно, именно этим путем нам придется пойти. Потому что сейчас мы, очевидно, находимся далеко позади лидеров.
Никто не помнит тех, кто занимает второе или третье место. Быть вторым недостаточно. И если нам нужно значительно изменить болид, чтобы дать себе шанс во второй половине сезона, каким бы этот шанс ни был, так мы и поступим.
Мы не будем ходить вокруг да около – конечно, для всех нас это большой удар. Мы очень далеко позади. Думаю, единственный позитивный момент во всем этом – что у машины нет каких-то фундаментальных проблем, ей просто не хватает прижимной силы.
И, как бы глупо это ни звучало, в сравнении с тем, что происходило в прошлом году, это очень простая проблема. Мы прошли путь о машины, которая сильнее всех страдала от галопирования, к машине, которая теперь страдает от этого меньше всех. Возможно, со сменой регламента мы поступили слишком консервативно – может, нам стоит сделать пару шагов назад и использовать дешевые способы получения прижимной силы», – рассказал Расселл.
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