«Никто не помнит тех, кто занимает второе или третье место». Расселл готов пожертвовать сезоном ради смены концепции болида

Пилот « » заявил, что команда готова пожертвовать этим сезоном, чтобы переработать концепцию болида и получить шанс на борьбу за чемпионский титул.

В «Мерседесе» признали, что с текущей концепцией не смогут догнать «Ред Булл» и должны действовать иначе.

«Мы здесь ради побед. Понятно, что нам бы хотелось добиваться оптимального результата в каждой гонке, но если мне дадут выбор между борьбой и просто шансом на победу, каким бы низким он ни был, и медленным прогрессом команды без шанса победить, выбор конечно же будет в пользу возможности побеждать.

Так что, если мы захотим пожертвовать несколькими гонками или частью сезона, чтобы дать себе шанс в итоге заполучить машину, способную бороться за победу – во второй половине сезона или даже лишь в следующем году, – возможно, именно этим путем нам придется пойти. Потому что сейчас мы, очевидно, находимся далеко позади лидеров.

Никто не помнит тех, кто занимает второе или третье место. Быть вторым недостаточно. И если нам нужно значительно изменить болид, чтобы дать себе шанс во второй половине сезона, каким бы этот шанс ни был, так мы и поступим.

Мы не будем ходить вокруг да около – конечно, для всех нас это большой удар. Мы очень далеко позади. Думаю, единственный позитивный момент во всем этом – что у машины нет каких-то фундаментальных проблем, ей просто не хватает прижимной силы.

И, как бы глупо это ни звучало, в сравнении с тем, что происходило в прошлом году, это очень простая проблема. Мы прошли путь о машины, которая сильнее всех страдала от галопирования, к машине, которая теперь страдает от этого меньше всех. Возможно, со сменой регламента мы поступили слишком консервативно – может, нам стоит сделать пару шагов назад и использовать дешевые способы получения прижимной силы», – рассказал Расселл.

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