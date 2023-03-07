Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших пилотов в истории, нет необходимости и желания отрицать это»

высказался о величии .

Гонщик « » утверждает, что относится к семикратному чемпиону из « » с уважением, несмотря на трения в борьбе за титул 2021 года.

«Я вовсе не считаю, что у нас сложные отношения, все довольно понятно. Просто с другими отношения более близкие. Общение с людьми зависит от стиля жизни, и, наверное, мы в этом плане разные. Да, в 2021 году было серьезное противостояние, но мы очень уважаем друг друга.

Безусловно, он один из величайших пилотов в истории. Нет необходимости и желания отрицать это. Его ключевое качество – стабильность, он сохраняет высочайший уровень. Это не столь тяжело и не требует больших усилий, если у тебя такой талант.

То, как он завоевывал свои титулы, очень впечатляет. В нужные моменты он проявлял себя и менял ситуацию», – поделился мыслями двукратный чемпион «Формулы-1».

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