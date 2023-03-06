Алекс Албон: «Знаю, что сейчас все говорят об «Астон Мартин», но и «Уильямс» на самом деле добился невероятного прогресса»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Бахрейна, отметив прогресс команды в работе с болидом.

«Да, я в небольшом шоке. Мы очень хорошо стартовали, отыграли несколько позиций, у нас была хорошая стратегия, при этом мы проявили гибкость. Если бы вы мне сказали, что в эти выходные мы финишируем в очковой зоне, то я даже не знаю, как бы отреагировал и что бы с вами сделал – явно что-нибудь не совсем обычное (смеется). Да и Логан, честно говоря, тоже был весьма быстр и мы оба боролись за очки.

На самом деле в этот уик-энд мы с Логаном работали с машинами немного разной конфигурации, и оба варианта сработали весьма неплохо. Так что у нашей машины определенно есть потенциал – я знаю, что мы способны стать быстрее, и надеюсь, что мы продемонстрируем это в ближайших гонках. Я очень рад и благодарен команде за отличную работу.

Да, я знаю, что сейчас все взоры обращены на «Астон Мартин» и говорят о них, но и «Уильямс» на самом деле тоже добился невероятного прогресса. Да, это не так очевидно, потому что мы не на подиуме, но мы и правда здорово прибавили», – рассказал Албон.

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