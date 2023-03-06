Карлос Сайнс: «На болидах «Ред Булл» и «Астон Мартин» покрышки почти не изнашиваются»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс надеется, что в дальнейшем команде удастся решить проблемы с износом шин, с которыми команда столкнулась на Гран-при Бахрейна.

По мнению Сайнса, на первом этапе сезона в первую очередь в глаза бросилась разница в обращении с резиной между «Ред Булл» и «Астон Мартин» и остальными командами:

«Надеюсь, что как только мы переместимся на другие трассы, где наша машина не будет так поджаривать задние шины, мы сможем держаться лучше.

Очевидно, что соперники нашли какое-то решение – как я уже говорил, у «Ред Булл» и «Астон Мартин» шины изнашиваются намного меньше.

 У нас с «Мерседесом» уровень износа примерно одинаковый, а вот на машинах этих двух команд покрышки, по какой-то причине, вообще почти не изнашивались. И вот это нам нужно изучить, проанализировать – понять, как мы можем стать лучше».

Обсуждая события гонки Сайнс признал, что, несмотря на поражение, получил удовольствие от сражения с Фернандо Алонсо:

«Это было отличное сражение. К сожалению, все это чуть не стоило мне потери позиции относительно Льюиса – просто потому, что как только ты начинаешь хоть немного атаковать, стараясь отбиться от Фернандо, наша машина начинает мгновенно сжигать шины.

Как я уже говорил, это наша главная проблема – у нас слишком высокий износ шин, покрышки слишком сильно нагреваются, когда ты начинаешь атаковать, в результате в гонке у тебя остается не так много возможностей.

На самом деле ситуация с износом осталась прежней. В прошлом году с износом здесь тоже все было плохо. Просто двум командам, как кажется, удалось найти какое-то решение, благодаря которому они вдвое снизили уровень износа покрышек. Это было видно по тому, как нам приходилось беречь шины, а Фернандо и Макс наоборот могли атаковать. И как только мы сами начинали атаковать, мы в результате лишь откатывались назад».

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5 комментариев

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Volodya_A
Они ещё и топлива почти не тратят, я думаю.
А за рулём у них вообще chatGPT сидит
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Тут стоит ещё отметить, что помимо небольшого износа на АМ, тут также играет роль мастерство и опыт Алонсо, он всегда минимизировал потери, это вам не король пончиков Феттель. Алонсо ездит как по рельсам.
да да да, а так же аура этого мастерства дотянулась и до стролла, и он вслед за гуру даже со сломанными руками стал минимизировать потери.. иди похмелись уже
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Luca di Montezemolo
Что там у фур за тачка странная, мерс изнашивает потому что нет прижима и тачку носит по трассе и она скользит постоянно, они и должны убивать шины, а у этих то что ?
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Великий Алонсо
Тут стоит ещё отметить, что помимо небольшого износа на АМ, тут также играет роль мастерство и опыт Алонсо, он всегда минимизировал потери, это вам не король пончиков Феттель. Алонсо ездит как по рельсам.
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Антон Чугунов
И двигатель тоже
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