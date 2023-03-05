Шарль Леклер: «Думаю, мы могли бы финишировать третьими. С другой стороны, пилоты «Астон Мартин» стартовали позади»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Бахрейна, поделившись мнением о текущем положении команды.

«Очевидно, что нас ждет много работы. Команда очень многое сделала за зимний перерыв, но очевидно, что нам нужно продолжать работу, учитывая то, что в первой же гонке сезона у нас возникли проблемы с болидом.

Я был предельно в себе уверен, а потом соперники оказались на секунду быстрее, и вот этом уверенности не добавляет. «Ред Булл», как кажется, удалось найти какое-то действительно эффективное решение в вопросе гоночного темпа.

С точки зрения квалификационного темпа мы довольно близки с ними. Ну или вчера нам удалось выжать максимум из машины, но затем начинается гонка, и мы оказываемся на секунду медленнее. Так что нам нужно заняться и этим, и вопросом надежности техники.

Что до « », то они, как кажется, и правда очень быстры. Думаю, сегодня мы могли бы финишировать третьими, у меня было довольно большое преимущество над этими ребятами, и я нормально проводил последний отрезок.

Но они и стартовали с более низких позиций. Так что трудно сказать. К тому же, в Бахрейне крайне специфическая трасса, так что я надеюсь, что в следующей гонке картина изменится. Однако нам не стоит полагаться только на это, нужно продолжать работу», – рассказал Леклер.

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