Джордж Расселл: «Пятое место, седьмое, шестое – все равно. «Мерседес» здесь ради побед, и пока до них далеко»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл признал, что «Мерседес» испытывает серьезные трудности.

Первую гонку сезона – Гран-при Бахрейна – Расселл завершил на седьмом месте, его напарник Льюис Хэмилтон финишировал пятым.

Джордж особенно отметил скорость пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланса Стролла, которые стали третьим и шестым, соответственно.

«В борьбе ли мы? Смотря в какой.

Мы сражались за очки, но, думаю, оба оказались в невыгодном положении. Когда ты на пару десятых медленнее в сравнении с машинами, которые едут рядом, чувствуешь беспомощность. Ты делаешь все возможное, но просто не можешь их сдержать.

Фернандо и Ланс были очень и очень сильны, с Карлосом [Сайнсом] шла более равная борьба. Очень трудная гонка. Пожалуй, если бы я оказался впереди Льюиса на первом круге, то и закончил бы гонку выше – так складывался заезд.

Пятое место, седьмое, шестое – нам все равно. Мы здесь ради борьбы за победы, и пока до них далеко. Завтра посмотрим, что можно предпринять», – заявил Расселл.

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11 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Paninaro
Быстрее он, разве что, шины убивал.)
Ну эт его слова
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Paninaro
Ответ Рнпрл Аари
Не просил но намекнул что он быстрее Хэма
Быстрее он, разве что, шины убивал.)
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Рнпрл Аари
Ответ Paninaro
А он разве просил?
Не просил но намекнул что он быстрее Хэма
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Paninaro
Ответ Михаил Пивненко
Расселл нытик похуже Эклера. До десятого круга просить размен позиций - это позор!
А он разве просил?
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Михаил Пивненко
Расселл нытик похуже Эклера. До десятого круга просить размен позиций - это позор!
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Incendier Deafening
Вообще интересная картина была. На харде Люся был быстрее, а на софте Руся.
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Mittermeyer
Ответ Lestyv
Подозрительно, нигде не видно Луки. Запил?
умер(
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Lestyv
Ответ Mittermeyer
Джордж Рассел Терьер
Напомнило
Имя: Джон
Фамилия: Леннон
Пол: Маккартни
0
0
0
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Mittermeyer
Ответ Be_Fun
интересно, как Жорж оценил такой вонючий размен по питам в пользу левайса со стороны команды. В этот раз тотоха походу решил укоротить поводок, чтоб жизнь медом не казалась
Джордж Рассел Терьер
0
-3
-3
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Lestyv
Подозрительно, нигде не видно Луки. Запил?
+1
-2
-1
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Be_Fun
интересно, как Жорж оценил такой вонючий размен по питам в пользу левайса со стороны команды. В этот раз тотоха походу решил укоротить поводок, чтоб жизнь медом не казалась
0
-5
-5
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