Джордж Расселл: «Пятое место, седьмое, шестое – все равно. «Мерседес» здесь ради побед, и пока до них далеко»

признал, что «Мерседес» испытывает серьезные трудности.

Первую гонку сезона – Гран-при Бахрейна – Расселл завершил на седьмом месте, его напарник Льюис Хэмилтон финишировал пятым.

Джордж особенно отметил скорость пилотов « » и , которые стали третьим и шестым, соответственно.

«В борьбе ли мы? Смотря в какой.

Мы сражались за очки, но, думаю, оба оказались в невыгодном положении. Когда ты на пару десятых медленнее в сравнении с машинами, которые едут рядом, чувствуешь беспомощность. Ты делаешь все возможное, но просто не можешь их сдержать.

Фернандо и Ланс были очень и очень сильны, с [Сайнсом] шла более равная борьба. Очень трудная гонка. Пожалуй, если бы я оказался впереди Льюиса на первом круге, то и закончил бы гонку выше – так складывался заезд.

Пятое место, седьмое, шестое – нам все равно. Мы здесь ради борьбы за победы, и пока до них далеко. Завтра посмотрим, что можно предпринять», – заявил Расселл.

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