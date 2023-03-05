Льюис Хэмилтон: «Может быть, нам стоит подобрать другие настройки?»

Пилот « » считает, что сделал все возможное на Гран-при Бахрейна, в котором финишировал пятым.

«Я отдал все силы. В целом я доволен гонкой. Получилось намного лучше, чем в квалификации. И я доволен своим темпом. Думаю, команда отлично справилась с пит-стопами.

Просто, к сожалению, сейчас наша машина недостаточно быстра. Нам не хватает прижимной силы, и мы должны многое сделать, чтобы исправить это как можно скорее. Добыть какие-нибудь данные в аэротрубе – этим нужно заняться уже завтра. Мы действительно обязаны серьезно постараться и сократить отставание.

У «Ред Булл» сегодня был очень высокий темп – должно быть, они отыгрывали секунду за круг. Но остальных – тех, кто ближе к нам, – мы, думаю, сможем нагнать в определенный момент.

Я насладился борьбой с Фернандо. Будучи пилотом, всегда надеешься, что окажешься впереди, но при этом хотя бы как-то сражаясь. Думаю, сегодня была очень приятная схватка – лучше моих предыдущих.

Старт вышел хорошим, я отыграл пару позиций и нагнал Фернандо в четвертом повороте. Затем была та борьба, и в какой-то момент я приблизился к «Феррари». Думаю, сегодня я мало чего еще мог сделать.

Может быть, нам стоит подобрать другие настройки? Но тут в целом болиду не хватает мощности, так что нам нужно продолжать работать», – считает Хэмилтон.

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й