Льюис Хэмилтон: «Может быть, нам стоит подобрать другие настройки?»

Теги Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что сделал все возможное на Гран-при Бахрейна, в котором финишировал пятым.

«Я отдал все силы. В целом я доволен гонкой. Получилось намного лучше, чем в квалификации. И я доволен своим темпом. Думаю, команда отлично справилась с пит-стопами.

Просто, к сожалению, сейчас наша машина недостаточно быстра. Нам не хватает прижимной силы, и мы должны многое сделать, чтобы исправить это как можно скорее. Добыть какие-нибудь данные в аэротрубе – этим нужно заняться уже завтра. Мы действительно обязаны серьезно постараться и сократить отставание.

У «Ред Булл» сегодня был очень высокий темп – должно быть, они отыгрывали секунду за круг. Но остальных – тех, кто ближе к нам, – мы, думаю, сможем нагнать в определенный момент.

Я насладился борьбой с Фернандо. Будучи пилотом, всегда надеешься, что окажешься впереди, но при этом хотя бы как-то сражаясь. Думаю, сегодня была очень приятная схватка – лучше моих предыдущих.

Старт вышел хорошим, я отыграл пару позиций и нагнал Фернандо в четвертом повороте. Затем была та борьба, и в какой-то момент я приблизился к «Феррари». Думаю, сегодня я мало чего еще мог сделать.

Может быть, нам стоит подобрать другие настройки? Но тут в целом болиду не хватает мощности, так что нам нужно продолжать работать», – считает Хэмилтон.

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

13 комментариев

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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ ffmp
Льюис, вам стоит уже сменит хотя-бы понтоны. Мерс уперся в свою особую концепцию, которая ну не работает как нужно. И пока реализовывается потенциал, конкуренты не стоят на месте. Да что уж там, с их мотором и трубой Астоны полностью пересобрали болид за год и сократили отставание на -2 сек. Возможно их моторы самые мощные до сих пор, но не раскрывают весь потенциал в силу того, что собирают ведра из года в год Что еще интересно, содрать бы всю краску с Астонов как Мерс и будут стабильно впереди Феррари и Мерсов
"вам стоит сменить хотя бы понты"
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евгений рычков
Ответ Великий Алонсо
Алонсо одним обгоном Льюиса спустил все его 7 титулов в унитаз!
В твоих фантазиях. Лэнс сегодня рядом с Алонсо, подлечит руки, вкатится и будет его уделывать.
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Великий Алонсо
Алонсо одним обгоном Льюиса спустил все его 7 титулов в унитаз!
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Сергей Богатырев
Ответ orkolm
У Стролла тоже скилл проснулся в этом сезоне. Вот чудеса, какие бывают совпадения!
Почему сразу совпадения. Очевидно, всë дело в переломе Стролла.
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MP423
Ответ Великий Алонсо
Разница между Маклареном Алонсо и Мерседесом Хэмилтона в 2015-2018 была просто космической, по 2-3 секунды с круга. Ведро Алонсо обгоняли на круг уже к 1/3 гонки и тут наконец у Фернандо хороший болид! Красиво Хамильтон проглотил пыль за Великим Алонсо, ничего не смог сделать против него. Невероятный скилл от Алонсо, настоящий мастер-класс.
Да, Мерседесы, несмотря на заваленный старт, красиво сделали оба Мартина на первом круге. Скилл там был что надо)
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Владимир Чистяков
Ответ Великий Алонсо
Разница между Маклареном Алонсо и Мерседесом Хэмилтона в 2015-2018 была просто космической, по 2-3 секунды с круга. Ведро Алонсо обгоняли на круг уже к 1/3 гонки и тут наконец у Фернандо хороший болид! Красиво Хамильтон проглотил пыль за Великим Алонсо, ничего не смог сделать против него. Невероятный скилл от Алонсо, настоящий мастер-класс.
Будем надеяться , что обновления хорошие будут привозить 💪🔥
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Mittermeyer
Ответ Lestyv
Или заменить тебя Алонсой)))
За что ты так Алонсо не любишь, он только болид хороший получил
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Lestyv
Или заменить тебя Алонсой)))
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orkolm
Ответ Великий Алонсо
Разница между Маклареном Алонсо и Мерседесом Хэмилтона в 2015-2018 была просто космической, по 2-3 секунды с круга. Ведро Алонсо обгоняли на круг уже к 1/3 гонки и тут наконец у Фернандо хороший болид! Красиво Хамильтон проглотил пыль за Великим Алонсо, ничего не смог сделать против него. Невероятный скилл от Алонсо, настоящий мастер-класс.
У Стролла тоже скилл проснулся в этом сезоне. Вот чудеса, какие бывают совпадения!
+30
-2
+28
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ffmp
Льюис, вам стоит уже сменит хотя-бы понтоны. Мерс уперся в свою особую концепцию, которая ну не работает как нужно. И пока реализовывается потенциал, конкуренты не стоят на месте. Да что уж там, с их мотором и трубой Астоны полностью пересобрали болид за год и сократили отставание на -2 сек. Возможно их моторы самые мощные до сих пор, но не раскрывают весь потенциал в силу того, что собирают ведра из года в год
Что еще интересно, содрать бы всю краску с Астонов как Мерс и будут стабильно впереди Феррари и Мерсов
+2
-1
+1
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Mittermeyer
Ответ Алексей
Кучера менять надо, а ни настройки
Согласен, Рассела слабоват, даже однорукого Стролла не осилил
+14
-3
+11
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Алексей
Кучера менять надо, а ни настройки
+3
-8
-5
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Великий Алонсо
Разница между Маклареном Алонсо и Мерседесом Хэмилтона в 2015-2018 была просто космической, по 2-3 секунды с круга. Ведро Алонсо обгоняли на круг уже к 1/3 гонки и тут наконец у Фернандо хороший болид! Красиво Хамильтон проглотил пыль за Великим Алонсо, ничего не смог сделать против него. Невероятный скилл от Алонсо, настоящий мастер-класс.
+14
-12
+2
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