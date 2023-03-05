Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес выступили фантастически, меньшая деградация шин предоставила «Ред Булл» выбор»
Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Бахрейна для «Ред Булл».
Макс Ферстаппен выиграл гонку и возглавил чемпионат, Серхио Перес финишировал вторым.
«Гонщики выступили фантастически. Мы заставили работать шины «софт», деградация была меньше в сравнении с остальными – это предоставило нам выбор.
Все трассы разные, но для нас это прекрасный старт», – отметил руководитель «Ред Булл».
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