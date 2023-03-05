Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес выступили фантастически, меньшая деградация шин предоставила «Ред Булл» выбор»

Теги Гран-при Бахрейна Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Бахрейна для «Ред Булл».

Макс Ферстаппен выиграл гонку и возглавил чемпионат, Серхио Перес финишировал вторым.

«Гонщики выступили фантастически. Мы заставили работать шины «софт», деградация была меньше в сравнении с остальными – это предоставило нам выбор.

Все трассы разные, но для нас это прекрасный старт», – отметил руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при

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2 комментария

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ffmp
Вот на что мы надеемся из года в год… Сказки и басни до начало сезона, что вот вот и составят конкуренцию, а КК обмениваются две команды в течении 12 лет
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+1
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Мадина Уйгурова
Поздравляю с победой в Кубке Конструкторов
0
0
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