Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес выступили фантастически, меньшая деградация шин предоставила «Ред Булл» выбор»

подвел итоги для «Ред Булл».

Макс Ферстаппен выиграл гонку и возглавил чемпионат, финишировал вторым.

«Гонщики выступили фантастически. Мы заставили работать шины «софт», деградация была меньше в сравнении с остальными – это предоставило нам выбор.

Все трассы разные, но для нас это прекрасный старт», – отметил руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при

Макс Ферстаппен: «Мне оставалось только следить за шинами»

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