Макс Ферстаппен: «Мне оставалось только следить за шинами»

Теги Гран-при Бахрейна Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на Гран-при Бахрейна.

«У меня получился очень хороший первый отрезок, где я создал отрыв. А дальше оставалось только следить за шинами. Никогда не знаешь, что произойдет потом в гонке. Так что мы хотели быть на правильных шинах – то есть в хороших условиях.

Очень рад наконец-то выиграть здесь, в Бахрейне. Думаю, в гонке у нас все хорошо работает. Мы можем бороться. Я очень благодарен за это команде – за то, что они сделали за зиму, чтобы у нас снова был быстрый болид», – сказал Ферстаппен.   

Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере

 

7 комментариев

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gronk22
Ответ Розарио Агро
Интересно, когда уже начнётся нытье местных комментаторов на счет самовозных и липовых побед и титулов? Так же тут вроде принято? Или это другое?)
Тут хотя про превозмогания после каждой гонки не говорят.
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Совесть Черданцева
Было ощущение, что Макс ехал на чилле. Даже завтыкавший старт Перес оперативно обошёл Алонсо на 25 секунд. Самовоз? Говорить пока рано
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Kanu
самовоз
+3
-1
+2
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Розарио Агро
Интересно, когда уже начнётся нытье местных комментаторов на счет самовозных и липовых побед и титулов? Так же тут вроде принято? Или это другое?)
+2
-4
-2
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Alex Sin
Ну что это такое, кто у него спичрайтер, ну это никуда не годится. Срочно наймите спичрайтера из мерса, он 7 лет Льюису вон какие спичи писал аж кровь стыла в жилах.
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Lestyv
Изи мод, конечно. Ньюи черт! Но и Макс молодец, не умаляет его достоинств
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Мадина Уйгурова
И ни слова о том,что это ведро и пришлось прикладывать усилия?
ну если серьезно, то союз такого пилота как Макс и такого гения как Ньюи это 99% титул. 1 оставлю для Алонсо, кто знает, может Дед даст огня
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