Макс Ферстаппен: «Мне оставалось только следить за шинами»

Пилот « » поделился впечатлениями от победы на .

«У меня получился очень хороший первый отрезок, где я создал отрыв. А дальше оставалось только следить за шинами. Никогда не знаешь, что произойдет потом в гонке. Так что мы хотели быть на правильных шинах – то есть в хороших условиях.

Очень рад наконец-то выиграть здесь, в Бахрейне. Думаю, в гонке у нас все хорошо работает. Мы можем бороться. Я очень благодарен за это команде – за то, что они сделали за зиму, чтобы у нас снова был быстрый болид», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере