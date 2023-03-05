Макс Ферстаппен: «Мне оставалось только следить за шинами»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на Гран-при Бахрейна.
«У меня получился очень хороший первый отрезок, где я создал отрыв. А дальше оставалось только следить за шинами. Никогда не знаешь, что произойдет потом в гонке. Так что мы хотели быть на правильных шинах – то есть в хороших условиях.
Очень рад наконец-то выиграть здесь, в Бахрейне. Думаю, в гонке у нас все хорошо работает. Мы можем бороться. Я очень благодарен за это команде – за то, что они сделали за зиму, чтобы у нас снова был быстрый болид», – сказал Ферстаппен.
Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере
ну если серьезно, то союз такого пилота как Макс и такого гения как Ньюи это 99% титул. 1 оставлю для Алонсо, кто знает, может Дед даст огня