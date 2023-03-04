Серхио Перес: «Не припомню такой плотной квалификации»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес отметил жесткую борьбу в первой квалификации 2023 года.

Перес показал второе время, лучшим стал его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен. По итогам первых двух сегментов протокол возглавляли пилоты «Феррари».

«Очень плотная квалификация. Не припомню такой плотной борьбы в квалификации. Необходимо было выкладываться по полной.

Мне не совсем нравится баланс машины, но такой старт для команды – нечто особенное», – признался Серхио.

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

8 комментариев

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Антон
"Я вообще не помню квалификации... Где я? Кто вы? Что происходит?"
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Кирилл Конопельченко
6 десяток между первым и пятым местом.
В каком месте это считается плотно?
Даже отрыв первого целых полторы десятых, а это прям много и в гонке вырастет раз 5 отрывы, если не больше.
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Alesha_451
Ответ sticky fingers
Ну да, ну да. Разница почти пол секунды между 1 и 4 местом. Очень плотная квалификация
Саенц кривой, как всегда, а Эклер без финальной пытки. Так что в целом реально достаточно плотно на бумаге
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FaithDevotion
Ответ Великий Алонсо
Пошёл ты..
Туда же, куда и алонсо с мечтами о 3 титуле? Ахахаха
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Мадина Уйгурова
есть предчувствие,что Чеко вынесет Макса в первом повороте 😁
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Shyko
Эт да. Если ещё такие же гонки будут, то вестч.
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sticky fingers
Ну да, ну да. Разница почти пол секунды между 1 и 4 местом. Очень плотная квалификация
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Великий Алонсо
Пошёл ты..
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