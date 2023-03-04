Серхио Перес: «Не припомню такой плотной квалификации»

отметил жесткую борьбу в первой квалификации 2023 года.

Перес показал второе время, лучшим стал его напарник по « » . По итогам первых двух сегментов протокол возглавляли пилоты « ».

«Очень плотная квалификация. Не припомню такой плотной борьбы в квалификации. Необходимо было выкладываться по полной.

Мне не совсем нравится баланс машины, но такой старт для команды – нечто особенное», – признался Серхио.

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й