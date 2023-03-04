Серхио Перес: «Не припомню такой плотной квалификации»
Серхио Перес отметил жесткую борьбу в первой квалификации 2023 года.
Перес показал второе время, лучшим стал его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен. По итогам первых двух сегментов протокол возглавляли пилоты «Феррари».
«Очень плотная квалификация. Не припомню такой плотной борьбы в квалификации. Необходимо было выкладываться по полной.
Мне не совсем нравится баланс машины, но такой старт для команды – нечто особенное», – признался Серхио.
Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й
В каком месте это считается плотно?
Даже отрыв первого целых полторы десятых, а это прям много и в гонке вырастет раз 5 отрывы, если не больше.