Макс Ферстаппен: «В гонке наша машина должна быть еще лучше»

Пилот « » подвел итоги квалификации . Голландец взял 21-й поул в карьере.

«Вчерашний старт уик-энда получился довольно тяжелым. Да и сегодня я чувствовал, что не до конца попал в свой ритм. К счастью, в квалификации все сложилось в лучшую сторону.

Я очень счастлив быть на поуле. Рад и за команду, за то, что у нас есть такая сильная машина и Чеко [Перес] в придачу. Это потрясающе, и я с нетерпением жду завтрашнего дня.

Изменения слегка замедлили машину, но мы все же становимся быстрее – это радует. В течение года, увидите, все станут еще лучше – в этом прелесть «Ф-1».

Я был приятно удивлен оказаться на поуле после проблем в практиках. В гонке наша машина должна быть еще лучше, так что посмотрим», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен обогнал Боттаса по поул-позициям, до показателя Алонсо – один поул