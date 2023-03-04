Макс Ферстаппен: «В гонке наша машина должна быть еще лучше»

Теги Гран-при Бахрейна Ред Булл Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна. Голландец взял 21-й поул в карьере.   

«Вчерашний старт уик-энда получился довольно тяжелым. Да и сегодня я чувствовал, что не до конца попал в свой ритм. К счастью, в квалификации все сложилось в лучшую сторону.

Я очень счастлив быть на поуле. Рад и за команду, за то, что у нас есть такая сильная машина и Чеко [Перес] в придачу. Это потрясающе, и я с нетерпением жду завтрашнего дня.

Изменения слегка замедлили машину, но мы все же становимся быстрее – это радует. В течение года, увидите, все станут еще лучше – в этом прелесть «Ф-1».

Я был приятно удивлен оказаться на поуле после проблем в практиках. В гонке наша машина должна быть еще лучше, так что посмотрим», – сказал Ферстаппен.   

Ферстаппен обогнал Боттаса по поул-позициям, до показателя Алонсо – один поул

8 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Поздравляю с третьим чемпионством.
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Михаил Пивненко
Не зря я в квизе на реддите ответил, что одна из команд выиграет 5 гонок подряд. Интриги в этом году не будет. Жаль.
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Philatelist79
Удачи в гонке Максу!
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Alesha_451
Сколько побед до летнего перерыва возьмет? Думаю все, хах. Эх
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Мадина Уйгурова
Научите Макса превозмогать уже, а? Надо было сказать :"В гонке мы будем двадцатой машиной, шансов нет", а после победы, чтобы вышел Хорнер и сказал,что Макс привез ведро на 1 место. Вольфф и Льюис дайте уроки парням из Ред Булл
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voroninboris
Походу интриги в этом году вообще не будет..
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Рнпрл Аари
Немного нервная квалификация, но все же в конце смогли. Астон отлично для начала
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Великий Алонсо
Пошёл ты
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