Макс Ферстаппен: «Начало дня получилось трудным, но затем все стало выглядеть намного лучше»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась по ходу дня.

«День начался тяжело. Первая практика получилась очень плохой, поскольку нам так и не удалось подобрать хороший баланс машины. И это было странно, потому что на тестах мы были очень близки к оптимальному балансу, вне зависимости от того, что мы делали. Может на тестах дела шли и не так уж хорошо, но мы никогда не были настолько позади.

Так что есть пара вещей, в которых нам нужно разобраться лучше. В начале второй практики дела тоже шли не лучшим образом, но вот последний отрезок получился неплохим, хотя в тот момент у нас не было ориентира для дальнейших действий. Потом все постепенно начало складываться.

После внесенных изменений темп на длинной дистанции меня приятно удивил. Темп был неплохим, ощущения от машины тоже. Но нам еще предстоит поймать оптимальный ритм, чтобы лучше переключаться между скорость на длинной и короткой дистанции.

Так что да, начало дня получилось трудным, но после этого мы начали двигаться в правильном направлении. В конце дня все выглядело намного лучше.

«Астон Мартин» очень быстра! Мы видели это и на тестах. Они провели хороший день, нам же еще есть над чем работать. Мы знаем, что у нас очень конкурентоспособная машина, но нам еще предстоит собрать воедино все части паззла.

Если я вновь почувствую себя хорошо за рулем болида и смогу атаковать на быстром круге, у нас все будет хорошо, но при этом нам будет нужно убедиться, что машина не вывалится из рабочего окна настроек на длинной дистанции», – рассказал Ферстаппен.

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