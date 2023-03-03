Ланс Стролл: «Рука двигается немного туго, но я точно способен управлять болидом. Чувствую себя нормально»

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна.

Стролл заявил, что готов продолжать выступления – несмотря на то, что с травмированным запястьем у него периодически возникали трудности в резких поворотах.

«Чувствую себя нормально. Да, рука двигается немного туго, но в целом я нормально сегодня чувствовал себя за рулем болида. Мне кажется, что я точно способен управлять болидом, никаких проблем».

Стролл отметил, что был рад видеть Фернандо Алонсо на первом месте по итогам второй практики:

«Это потрясающе. И за рулем болида ощущения тоже просто отличные, все действительно отлично потрудились. Первый ряд за «Астон Мартин»? Это было бы потрясающе. Мы постараемся!»

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3 комментария

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LetTong
Какой же самовоз у астонов, если травмированный Стролл показывает шестое время.
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voroninboris
надо Друговича сажать - нормально так Стролл не выступит, есть только риск усугубить травму.
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Grigpar
Все не слепые и видели как он берег и перекладывал левую руку в 1-м же повороте. Были и радиопереговоры, в которых инженер прямо ему указывал, что нужно исправлять показатели на 2-х поворотах. На это он ответил лишь: "Я не могу! Из-за рук". Может он имел ввиду конечно, что с точки зрения гонок, они у него не из того места растут. Но тогда мог бы признаться об этом в прошлых сезонах.
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