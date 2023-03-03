Ланс Стролл: «Рука двигается немного туго, но я точно способен управлять болидом. Чувствую себя нормально»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Стролл заявил, что готов продолжать выступления – несмотря на то, что с травмированным запястьем у него периодически возникали трудности в резких поворотах.

«Чувствую себя нормально. Да, рука двигается немного туго, но в целом я нормально сегодня чувствовал себя за рулем болида. Мне кажется, что я точно способен управлять болидом, никаких проблем».

Стролл отметил, что был рад видеть Фернандо Алонсо на первом месте по итогам второй практики:

«Это потрясающе. И за рулем болида ощущения тоже просто отличные, все действительно отлично потрудились. Первый ряд за « »? Это было бы потрясающе. Мы постараемся!»

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