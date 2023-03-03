Льюис Хэмилтон: «Оптимизма не прибавил темп ни на длинной, ни на короткой дистанции, «Ред Булл» на секунду быстрее нас»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Хэмилтон признал, что в данный момент « » не может бороться с « » за лидерство и в расстановке сил занимает в лучшем случае третье место.

«Мы выяснили, что находимся довольно далеко позади. Да, мы еще на тестах понимали, что какой-то отрыв точно есть, но в итоге отставание оказалось очень большим. Да, я правда пытаюсь сделать все, что только можно – и ситуация и правда такова, как и выглядит. Нам остается просто с этим жить.

Честно говоря, оптимизма не прибавил темп ни на длинной, ни на короткой дистанции. И там и там картина схожая. Мы отстаем и с полными, и с пустыми баками. На длинной дистанции «Ред Булл» был быстрее нас на секунду на круге. Так что да, нас ждет много работы.

Вообще я думал, что второе место занимает «Феррари». И по темпу на длинной дистанции мы так уж далеко от «Феррари». Но теперь кажется, что на втором месте по скорости находится « », а мы где-то на третьем-четвертом.

Трудно нам всем. Это совсем не та ситуация, в которой нам хотелось оказаться, и это явно не то, чего, как мы считаем, заслуживает команда. Мы просто пошли неправильным путем, так что нам нужно продолжать работать, отыграться, и вернуться на правильный путь», – рассказал Хэмилтон.

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