Льюис Хэмилтон: «Оптимизма не прибавил темп ни на длинной, ни на короткой дистанции, «Ред Булл» на секунду быстрее нас»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна.

Хэмилтон признал, что в данный момент «Мерседес» не может бороться с «Ред Булл» за лидерство и в расстановке сил занимает в лучшем случае третье место.

«Мы выяснили, что находимся довольно далеко позади. Да, мы еще на тестах понимали, что какой-то отрыв точно есть, но в итоге отставание оказалось очень большим. Да, я правда пытаюсь сделать все, что только можно – и ситуация и правда такова, как и выглядит. Нам остается просто с этим жить.

Честно говоря, оптимизма не прибавил темп ни на длинной, ни на короткой дистанции. И там и там картина схожая. Мы отстаем и с полными, и с пустыми баками. На длинной дистанции «Ред Булл» был быстрее нас на секунду на круге. Так что да, нас ждет много работы.

Вообще я думал, что второе место занимает «Феррари». И по темпу на длинной дистанции мы так уж далеко от «Феррари». Но теперь кажется, что на втором месте по скорости находится «Астон Мартин», а мы где-то на третьем-четвертом.

Трудно нам всем. Это совсем не та ситуация, в которой нам хотелось оказаться, и это явно не то, чего, как мы считаем, заслуживает команда. Мы просто пошли неправильным путем, так что нам нужно продолжать работать, отыграться, и вернуться на правильный путь», – рассказал Хэмилтон.

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11 комментариев

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Орбит Орбит
значит на 0.1-0.2 отстают пока
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LetTong
Ответ Luca di Montezemolo
Мерс настолько плох, что наверно можно списывать сезон, да сезон длинный итд, итп. Но сегодня космические отставания, это что должны быть за обновки чтобы отыграть столько, они походу вообще не понимают этот регламент. Алонсо начал круг 36.2 -36.4 , у Мерса я не видел кругов из 38.0, нет может они и были, но я что то не припомню( имеется ввиду в первом стинте, до смены шин), зато в лайв-таиминге рядом были гасли с норрисом, и мерс там не блистал мягко говоря на их фоне, может им надо другое крыло поставить, хоть прижим будет, они вообще не имеют прижима такое ощущение. Фуры тоже красавцы, не дали поднять тачки выше, вступили в коалицию с рб, и видимо изменения прям под рб были, я кстати давал такой прогноз в полушутку-полуправду.
А почему так? РБ были же против поднятия тачки, но правило наоборот помогло им, интересная ситуация
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Luca di Montezemolo
Фуры тоже сегодня убоги, вот был смех когда эклер сменил резину и только тогда смог ехать на уровне ньюиастонвозок на старой резине. При этом они рассказывали что тачка намного быстрее стала, но фуры может лажанули где то и найдут еще время.
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Luca di Montezemolo
Мерс настолько плох, что наверно можно списывать сезон, да сезон длинный итд, итп. Но сегодня космические отставания, это что должны быть за обновки чтобы отыграть столько, они походу вообще не понимают этот регламент. Алонсо начал круг 36.2 -36.4 , у Мерса я не видел кругов из 38.0, нет может они и были, но я что то не припомню( имеется ввиду в первом стинте, до смены шин), зато в лайв-таиминге рядом были гасли с норрисом, и мерс там не блистал мягко говоря на их фоне, может им надо другое крыло поставить, хоть прижим будет, они вообще не имеют прижима такое ощущение. Фуры тоже красавцы, не дали поднять тачки выше, вступили в коалицию с рб, и видимо изменения прям под рб были, я кстати давал такой прогноз в полушутку-полуправду.
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Grigpar
Ответ _Nibelungen_
Пфф, подумаешь секунда! Если верить тебе и тотошке, вы и 2 секунды с круга отыграть способны.
Вечные андердоги. :)
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timx
ожидаемо, с учётом что ничего удивительного в болиде нет, а то что есть не работало в прошлом году, и судя по направлению не будет работать до конца 25 года...
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Faraon
Надо было начинать строить болид с нуля, а не заниматься модернизацией существующего корыта.
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_Nibelungen_
Пфф, подумаешь секунда! Если верить тебе и тотошке, вы и 2 секунды с круга отыграть способны.
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Dino Mariani
Значит твой прогноз в конце прошлого года о том, что команда и ты вернетесь сильнее, пока не сбылся
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Alesha_451
По лонгранам там и правда ахтунг, но во время практики выхватили радиосообщение, где Боно говорил Хэму, что темп ничего так, хороший мол. Из того что видно нам, диванным, ничего хорошего тут нет, конеш. Да и Льюис любитель прибедняться. Хотя в том году так же было и болид реально говном оказался
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Aleus Marcus
а Алонсо на полтора - добавил Льюис
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