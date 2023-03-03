Макс Ферстаппен: «Не стал бы сбрасывать со счетов Хэмилтона и «Мерседес» – они просто выбрали другую философию болида»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверен, что Льюис Хэмилтон и «Мерседес» будут бороться за титул в сезоне-2023.

«Я бы не стал сбрасывать со счетов Льюиса и «Мерседес». Они выбрали другую философию конструкции болида – возможно, им понадобится больше времени, чтобы во всем разобраться.

С новыми болидами никто не знает, какое направление технического развития может дать наибольший эффект с точки зрения прогресса в скорости, которого вы сможете достичь.

Может быть, в какой-то момент наш прогресс застопорится, я не знаю. В то время как у соперника будет в запасе еще не раскрытый потенциал болида.

Что касается Льюиса, то мне кажется, что в «Формуле-1» возраст не так важен и с возрастом ты не обязательно теряешь в скорости. Думаю, Фернандо Алонсо как раз показывает, что даже в таком возрасте можно выступать на самом высоком уровне», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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Мария Голденштерн
Ответ АРХАТ
Давай Макс, твоя миссия не дать обойти ему по титулам Шумахера
Не обойдёт, будь спокоен.
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АРХАТ
Давай Макс, твоя миссия не дать обойти ему по титулам Шумахера
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Le Chan
Пройдет 5 гран при будет делать какие то выводы сейчас рано еще.В прошлый год уже в начале года титул отдали фурам а как оно все вышло
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Великий Алонсо
Господи, не надо сравнивать Хэмилтона с Алонсо, Алонсо особенный, он как Бенджамин Баттон, даже внешне помолодел. Хамильтон стареет с каждым сезоном
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mkryuchckov10@gmail.com
То есть Феррари он уже сбросил?
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