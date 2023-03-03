Макс Ферстаппен: «Не стал бы сбрасывать со счетов Хэмилтона и «Мерседес» – они просто выбрали другую философию болида»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверен, что Льюис Хэмилтон и «Мерседес» будут бороться за титул в сезоне-2023.
«Я бы не стал сбрасывать со счетов Льюиса и «Мерседес». Они выбрали другую философию конструкции болида – возможно, им понадобится больше времени, чтобы во всем разобраться.
С новыми болидами никто не знает, какое направление технического развития может дать наибольший эффект с точки зрения прогресса в скорости, которого вы сможете достичь.
Может быть, в какой-то момент наш прогресс застопорится, я не знаю. В то время как у соперника будет в запасе еще не раскрытый потенциал болида.
Что касается Льюиса, то мне кажется, что в «Формуле-1» возраст не так важен и с возрастом ты не обязательно теряешь в скорости. Думаю, Фернандо Алонсо как раз показывает, что даже в таком возрасте можно выступать на самом высоком уровне», – рассказал Ферстаппен.
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