Макс Ферстаппен: «Не стал бы сбрасывать со счетов Хэмилтона и «Мерседес» – они просто выбрали другую философию болида»

Пилот « » уверен, что и « » будут бороться за титул в сезоне-2023.

«Я бы не стал сбрасывать со счетов Льюиса и «Мерседес». Они выбрали другую философию конструкции болида – возможно, им понадобится больше времени, чтобы во всем разобраться.

С новыми болидами никто не знает, какое направление технического развития может дать наибольший эффект с точки зрения прогресса в скорости, которого вы сможете достичь.

Может быть, в какой-то момент наш прогресс застопорится, я не знаю. В то время как у соперника будет в запасе еще не раскрытый потенциал болида.

Что касается Льюиса, то мне кажется, что в «Формуле-1» возраст не так важен и с возрастом ты не обязательно теряешь в скорости. Думаю, Фернандо Алонсо как раз показывает, что даже в таком возрасте можно выступать на самом высоком уровне», – рассказал Ферстаппен.

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак