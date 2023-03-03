Карлос Сайнс: «В прошлом сезоне мы научились тому, что победитель первой гонки совсем не обязательно в итоге выиграет и чемпионат»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о настрое команды перед стартовым Гран-при Бахрейна в сезоне-2023.

«Чему мы научились в прошлом сезоне – так это тому, что победитель первой гонки сезона совсем не обязательно в итоге выиграет и чемпионат. И даже если в первой гонке обе ваши машины сойдут с дистанции, это не будет означать поражение в чемпионате. Потому что именно это и случилось с нами и «Ред Булл» в прошлом году – и мы знаем, чем все закончилось.

Так что чем бы ни закончилась первая гонка – будьте скромнее, придерживайтесь своего плана развития и старайтесь улучшить нужные вам вещи. Потому что чемпионат не будет выигран или проигран в первой гонке, после нее останется еще 22 Гран-при», – рассказал Сайнс.

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7 комментариев

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Nico Ivanovich
Жаль что именно этому они научились ((
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doctor.morge
Он серьезно?
В первых четырех гонках сезона Ферстаппен по-моему два раза сошел и два раза выиграл. Феррари ни разу не обыграли его на трассе. Более того, он выиграл и две следующих гонки, Леклер в первый раз обошел Ферстаппена только в Сильвере.
Все рассказы о том, что в начале сезона Леклер и Феррари имели превосходство над РБ, глупость несусветная. Просто из-за сходов у Ферстаппена возник дефицит очков, который он на самовозке РБ легко отыграл.
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Tutti Pazzi per Materazzi
Пожалуй, если РБ выиграет первую гонку сезона, то так он и закончится
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bogdan fedyuk
Ответ Incendier Deafening
Сколько нужно гонок в сезоне, чтоб Сасайнс одержал хотя бы одну победу? Ой постойте…. :)))))))
нужна одна команда Феррари по тактике
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Incendier Deafening
Сколько нужно гонок в сезоне, чтоб Сасайнс одержал хотя бы одну победу? Ой постойте…. :)))))))
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NastyNay
То есть а до прошлого сезона Феррари всегда думали что кто выигрывает первую гонку, тот и чемпион? Слова Сайнса ниочом
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Великий Алонсо
Сайнс себя успокаивает, уж ты точно чемпионат не выиграешь, поэтому можешь не задумываться по этому поводу 😂😂
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