Карлос Сайнс: «В прошлом сезоне мы научились тому, что победитель первой гонки совсем не обязательно в итоге выиграет и чемпионат»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о настрое команды перед стартовым Гран-при Бахрейна в сезоне-2023.
«Чему мы научились в прошлом сезоне – так это тому, что победитель первой гонки сезона совсем не обязательно в итоге выиграет и чемпионат. И даже если в первой гонке обе ваши машины сойдут с дистанции, это не будет означать поражение в чемпионате. Потому что именно это и случилось с нами и «Ред Булл» в прошлом году – и мы знаем, чем все закончилось.
Так что чем бы ни закончилась первая гонка – будьте скромнее, придерживайтесь своего плана развития и старайтесь улучшить нужные вам вещи. Потому что чемпионат не будет выигран или проигран в первой гонке, после нее останется еще 22 Гран-при», – рассказал Сайнс.
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В первых четырех гонках сезона Ферстаппен по-моему два раза сошел и два раза выиграл. Феррари ни разу не обыграли его на трассе. Более того, он выиграл и две следующих гонки, Леклер в первый раз обошел Ферстаппена только в Сильвере.
Все рассказы о том, что в начале сезона Леклер и Феррари имели превосходство над РБ, глупость несусветная. Просто из-за сходов у Ферстаппена возник дефицит очков, который он на самовозке РБ легко отыграл.