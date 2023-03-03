Карлос Сайнс: «В прошлом сезоне мы научились тому, что победитель первой гонки совсем не обязательно в итоге выиграет и чемпионат»

Пилот «Феррари» рассказал о настрое команды перед стартовым в сезоне-2023.

«Чему мы научились в прошлом сезоне – так это тому, что победитель первой гонки сезона совсем не обязательно в итоге выиграет и чемпионат. И даже если в первой гонке обе ваши машины сойдут с дистанции, это не будет означать поражение в чемпионате. Потому что именно это и случилось с нами и «Ред Булл» в прошлом году – и мы знаем, чем все закончилось.

Так что чем бы ни закончилась первая гонка – будьте скромнее, придерживайтесь своего плана развития и старайтесь улучшить нужные вам вещи. Потому что чемпионат не будет выигран или проигран в первой гонке, после нее останется еще 22 Гран-при», – рассказал Сайнс.

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