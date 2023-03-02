Джордж Расселл: «В этот уик-энд «Ред Булл» будет в своей лиге, за второе место будет интересная борьба между «Феррари» и «Астон Мартин»

Пилот « » поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона-2023.

Расселл считает, что на « » будет явным фаворитом, а за второе место среди команд будут бороться «Феррари» и «Астон Мартин» – в то время как «Мерседес» находится чуть позади.

«Вероятно, эти три дня тестов прошли не так гладко, как нам бы того хотелось. Однако полученные знания улучшат позиции команды на первом Гран-при сезона.

Тем не менее, мне кажется, будет совершенно справедливо отметить, что в этот уик-энд «Ред Булл» находится в своей лиге. При этом, вероятно, нас ждет интересная борьба за второе место между «Феррари» и « », – рассказал Расселл.

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