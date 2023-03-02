Фернандо Алонсо: «Давайте посмотрим, где мы окажемся после гонок в Саудовской Аравии и Австралии»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на старте сезона-2023.

«Никогда не знаешь наверняка, что на тестах делают другие команды. Давайте посмотрим, где мы окажемся после гонок в Саудовской Аравии и Австралии. Думаю, к тому моменту мы будем видеть более-менее точное положение команд.

Наша цель – сделать шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном, оставить в прошлом трудности «Астон Мартин» в работе с болидом. Думаю, в этом году нам удалось создать заметно более надежную базовую версию машины, и мы довольны тем, как пока у команды идут дела», – рассказал Алонсо.

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3 комментария

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Бехруз Каримов
давай Алик
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Анатолий Зубков
Ну вот, нормальная оценка ситуации, в отличие от некоторых икспердов и одного местного сумасшедшего тролля-фанатика Алонсо.
+3
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afr.ff
Алонсо топ
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-1
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