Фернандо Алонсо: «Давайте посмотрим, где мы окажемся после гонок в Саудовской Аравии и Австралии»

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о перспективах команды на старте сезона-2023.

«Никогда не знаешь наверняка, что на тестах делают другие команды. Давайте посмотрим, где мы окажемся после гонок в Саудовской Аравии и Австралии. Думаю, к тому моменту мы будем видеть более-менее точное положение команд.

Наша цель – сделать шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном, оставить в прошлом трудности « » в работе с болидом. Думаю, в этом году нам удалось создать заметно более надежную базовую версию машины, и мы довольны тем, как пока у команды идут дела», – рассказал Алонсо.

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