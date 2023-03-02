Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс: «Люди уже начали рассуждать, что нас ждет очень скучный сезон. Это полная чушь»

Бывший пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс выразил сомнения относительно того, что в сезоне-2023 легко выиграет свой третий чемпионский титул.

Подобные заявления стали появляться в прессе по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.

«После предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне люди уже начали рассуждать о том, что нас ждет очень скучный сезон. Мне кажется, это полная чушь. Конечно, « » на данный момент смотрится фантастически, и на тестах они, вероятно, тоже не демонстрировали все свои возможности. Но иногда по разговорам некоторых людей создается ощущение, будто третий титул Ферстаппена – это просто формальность. А это не так.

Думаю, « » удастся сократить отставание. В прошлом году с командой происходили вещи, которые они порой не понимали. У них просто не совпадали данные корреляции между симулятором и тем, что происходило на трассе на самом деле. Думаю, теперь они стали намного лучше понимать свою машину и смогут быстрее устранять проблемы», – рассказал Ламмерс.

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