Эдди Джордан о Ферстаппене и Пересе: «Для «Ред Булл» это идеальная пара гонщиков, как было у Шумахера и Ирвайна в «Феррари»

Бывший владелец команды «Формулы-1» уверен в безопасности будущего Серхио Переса в «Ред Булл».

Джорджан считает, что любые предположения о возможной замене Переса на в будущем не имеют под собой никаких оснований.

«Нет никаких шансов на то, что в «Ред Булл» заменит Даниэль Риккардо. Чеко – любимец команды. Вспомните, что он сделал, он прекрасно дополняет , он сильный гонщик, он способен выигрывать, когда ему это действительно нужно, и когда у него появляется такая возможность. Да, между ними имела место небольшая стычка, но вопрос второго места в чемпионате – это другой разговор.

Для «Ред Булл» такая пара гонщиков – это идеальный сценарий, как было у и Эдди Ирвайна в «Феррари». Ирвайн был всем доволен, он понимал правила игры, ему платили на основе выполнения тех условий, которые он сам согласился соблюдать.

Уверен, что и с Чеко то же самое. К тому же он обеспечивает команде хорошую поддержку спонсоров. Сомневаюсь, что Риккардо сможет дать то же самое – как минимум не на таком уровне.

Самое важное для «Ред Булл» – вопрос преемственности. И они не захотят ничего менять. При этом Риккардо уже выступал за «Ред Булл», ему не нужно особое отношение, он знает команду. Знает ключевых людей. Но Чеко может потерять место, только если просто не сможет участвовать в гонках. В общем, я не думаю, что это случится», – рассказал Джордан.

В «Ф-1» редкостно самоуверенный новичок: его не пугает давление и крах предшественника, командой был недоволен еще до тестов