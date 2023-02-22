Стефано Доменикали о Гран-при Германии: «Для меня загадка, почему в современной «Ф-1» они не могут организовать вокруг гонки интересное мероприятие»

Руководитель «Формулы-1» прокомментировал ситуацию с отсутствием в календаре чемпионата.

Интерес к гонкам в Германии, которая до недавнего времени практически неизменно проводила собственный Гран-при, начиная с 1950-х годов, начал угасать. Гран-при Германии последний раз проводился в сезоне-2019, а в этом году «Формулу-1» в Германии вообще не будут показывать по общественному телевидению.

«Я скажу так – проведение Гран-при должно нести выгоду для всех заинтересованных сторон. Мы (« ») не можем покрывать все расходы. Для меня загадка, почему в современной «Ф-1» они не могут организовать вокруг Гран-при интересное мероприятие. Если они смогут это сделать, то у нас вновь будет Гран-при Германии», – рассказал Доменикали.

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