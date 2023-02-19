Оскар Пиастри о переходе из «Альпин» в «Макларен»: «На моем пилотаже случившееся никак не сказалось»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Альпин Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что скандальная ситуация с переходом в британскую команду из «Альпин» никак не влияет на его ожидания от предстоящего сезона.

По мнению Пиастри, в большей степени ожидания должны формировать победы в чемпионатах «Формулы-3» и «Формулы-2».

«Не думаю, что это как-то дополнительно на меня давит. Скорее определенный уровень ожиданий сформирован в связи с результатами, которых я добивался в молодежных сериях ранее. И хоть случившееся добавило элемент драмы и привлекло большое внимание общественности, на моем пилотаже это никак не сказалось.

Так что я полагаю, что в большей степени ожидания формируются из предыдущих результатов. Вряд ли эта ситуация что-то добавляет в общую картину. Я просто стараюсь как можно быстрее вернуть себе привычную форму и привычную скорость. Ведь я не гонялся целый год и немного заржавел, так что теперь нужно будет как можно быстрее вернуть себе привычную скорость. Некоторые вещи в контексте гонок нельзя восполнить только тренировками. Вот почему я с нетерпением жду начала сезона», – рассказал Пиастри.

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4 комментария

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ilia rus
Ответ Кот Ученый
зря они не подписали роналду сиииииииииу ученые доказали что роналду лучший гонщик в истории сииииу
согласен
0
0
0
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Кот Ученый
Ответ dw4xbhdgb8
Он ни круга еще в гоночном режиме не проехал, о чем он…
а может о том что роналду топ а меся липовый чемпион с пенальтями?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dw4xbhdgb8
Он ни круга еще в гоночном режиме не проехал, о чем он…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
зря они не подписали роналду сиииииииииу ученые доказали что роналду лучший гонщик в истории сииииу
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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