Оскар Пиастри о переходе из «Альпин» в «Макларен»: «На моем пилотаже случившееся никак не сказалось»

Пилот « » заявил, что скандальная ситуация с переходом в британскую команду из « » никак не влияет на его ожидания от предстоящего сезона.

По мнению Пиастри, в большей степени ожидания должны формировать победы в чемпионатах «Формулы-3» и «Формулы-2».

«Не думаю, что это как-то дополнительно на меня давит. Скорее определенный уровень ожиданий сформирован в связи с результатами, которых я добивался в молодежных сериях ранее. И хоть случившееся добавило элемент драмы и привлекло большое внимание общественности, на моем пилотаже это никак не сказалось.

Так что я полагаю, что в большей степени ожидания формируются из предыдущих результатов. Вряд ли эта ситуация что-то добавляет в общую картину. Я просто стараюсь как можно быстрее вернуть себе привычную форму и привычную скорость. Ведь я не гонялся целый год и немного заржавел, так что теперь нужно будет как можно быстрее вернуть себе привычную скорость. Некоторые вещи в контексте гонок нельзя восполнить только тренировками. Вот почему я с нетерпением жду начала сезона», – рассказал Пиастри.

«Макларен» включил темную тему: меньше ретро-оранжевого ради скорости, реклама браузера теперь совсем навязчивая