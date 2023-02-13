Карун Чандок о шансах «Макларена» и «Альпин»: «Прогресс «Феррари» показывает, что при наличии ресурсов все возможно»

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чадок поделился мнением о том, чего стоит ждать от борьбы в чемпионате в новом сезоне.

оценил шансы команд из середины пелотона сделать скачок вперед и присоединиться к борьбе лидеров.

«В сезоне-2022 отставание «Макларена» и «Альпин» от темпа « » в квалификации в среднем составляло 1.25% и 1.37% соответственно. В контексте «Формулы-1» это значительное отставание, которое обычно означает попадание на четвертый ряд стартовой решетки.

Однако «Феррари» удавалось прибавлять между сезонами на 0.7% два года подряд, и в результате совершила скачок от середины пелотона в 2020 году до лидерства (по скорости) в 2022 году. Это показывает, что при наличии нужных ресурсов и мозгов все вполне возможно.

У « » в прошлом году были проблемы с надежностью техники, но машина сама по себе была быстрой. Особенно хорошо им удалось поработать над улучшением болида по ходу сезона и к концу чемпионата «Альпин» стабильно начала опережать «Макларен» Ландо Норриса.

Среди команд из середины пелотона особое внимание, на мой взгляд, приковывает «Астон Мартин». Команда оказалась совсем не там, где ожидала, в начале прошлого сезона. И им пришлось менять концепцию болида прямо по ходу чемпионата, выбрав вариант «Ред Булл».

Лоуренс Стролл и Мартин Уитмарш последние два года придерживались агрессивной политики привлечения новых специалистов, и в этом году может настать пора пожинать плоды. В конце прошлого сезона « », как кажется, удалось добиться неплохого прогресса. Так что у них тоже может быть возможность совершить скачок вперед и оказаться впереди и «Альпин», и « », – рассказал Чандок.

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