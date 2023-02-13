Главный конструктор «Хааса»: «Увеличение бюджета пойдет на пользу работе над развитием болида»

Главный конструктор « » Андреа де Зордо рассказал, что увеличение бюджета позволит команде активнее работать над улучшением болида по ходу сезона-2023.

Бюджет «Хааса» в 2023 году будет увеличен за счет хороших выступлений команды в Кубке конструкторов (8-е место) и появления нового титульного спонсора.

«Вероятно, для нас это было большой проблемой, поскольку раньше у команды не было возможности активно заниматься развитием болида и готовить большое количество новых деталей по ходу сезона.

Это пойдет на пользу работе над развитием болида. На мой взгляд, дополнительные средства в бюджете, выделенные на разработку болида, дают возможность не только на увеличение количества производимых деталей, но и на увеличение количества тестов. Что позволит ускорить процесс развития болида.

При этом чем больше денег – тем больше ответственность. Ведь если денег стало больше это не значит, что их нужно тратить впустую. Мы должны подготовить больше обновлений для болида», – рассказал де Зордо.

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