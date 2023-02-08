Серхио Перес: «Нам очень повезло с приходом Риккардо – особенно сильно он сможет помогать по ходу гоночных уик-эндов»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что рад приходу в команду .

По мнению Переса, помощь Риккардо по ходу Гран-при будет особенно ценной для команды:

«Нам очень повезло с приходом Даниэля. Особенно учитывая его опыт – работая с инженерами на базе команды он будет прекрасно понимать, о чем мы (гонщики) на самом деле говорим в контексте работы с машиной. Здорово иметь в команде такого человека – особенно сильно он сможет помогать по ходу гоночных уик-эндов».

Перес также отмахнулся от того, что некоторые видят в Риккардо конкурента мексиканца в борьбе за место основного пилота «Ред Булл»:

«Нет. Когда ты выступаешь за «Ред Булл», то должен демонстрировать максимально высокий уровень. И не важно, если в команде Даниэль или нет. «Ред Булл», при желании, может заполучить себе более или менее любого гонщика «Формулы-1».

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