Хуан-Пабло Монтойя: «Андретти» нужно купить кого-то вроде «Альпин», если команда действительно хочет попасть в «Ф-1»
Хуан-Пабло Монтойя рассказал, как «Андретти» может оказаться в «Формуле-1».
Колумбийский гонщик пессимистично оценивает шансы американской команды как нового проекта в «Ф-1», несмотря на поддержку со стороны концерна «Дженерал Моторс». По мнению Монтойи, «Андретти» стоит договориться с одним из нынешних коллективов.
«Мне бы очень хотелось увидеть их на решетке, но я не понимаю, как это может произойти. Только если они купят кого-то еще. На мой взгляд, новой команды в «Ф-1» не будет.
Жаль, но трудно включить всех. Если они действительно хотят попасть в «Формулу-1», нужно купить кого-то вроде «Альпин». Полагаю, появление новой команды крайне маловероятно. Надо действовать как «Ауди»: приобрести 30 или 40 процентов существующего коллектива с возможностью через два года купить еще 20, 30 или 40 процентов и завладеть контрольным пакетом акций. В противном случае я не думаю, что это возможно», – заявил бывший пилот «Формулы-1».
Монтойя объяснил, почему расширение пелотона не является однозначно позитивной идеей:
«В чем плюсы? Половина машин даже не попадают в трансляцию во время гонки «Формулы-1». Представьте, что вы «Макларен», «Астон Мартин» или «Альпин». Количество вашего эфирного времени снизится, если еще одна команда присоединится к группе середняков. Если ты не побеждаешь, то едва попадаешь на экраны. Если поделиться этим временем с кем-то другим, твои спонсоры будет рекламироваться на десять процентов меньше.
Кроме этого, снизится доля от продажи прав на трансляции в конце сезона. Зачем на это соглашаться? Почему люди считают, что увеличение количества машин на решетке – хорошая идея? Разве «Формула-1» была лучше, когда на старт выезжали 24 болида?»
Хуан-Пабло предложил альтернативный вариант – увеличить стартовую решетку за счет молодых гонщиков:
«Можно обязать команды использовать три машины в половине гонок. Или сделать так, чтобы на старте каждого уик-энда было 22 болида – в таком случае команды проведут две, три или четыре гонки с молодым пилотом.
Лишние расходы, связанные с подготовкой третьего болида на несколько гонок, терпимые. Допустим, у «Феррари» быстрая машина в Монце – она использует дополнительного гонщика там. Либо так, либо нужно проводить больше практик с молодыми пилотами – как минимум восемь вместо нынешних двух».
Американская команда выносит дверь в «Ф-1»: притащила «Кадиллак» и заложила базу за $200 млн
Команды «Ф-1» боятся расширения : отказывают даже громкому новичку из США и требуют взнос в $600 млн. Почему?!
Комментарии