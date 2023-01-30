Хуан-Пабло Монтойя: «Андретти» нужно купить кого-то вроде «Альпин», если команда действительно хочет попасть в «Ф-1»

рассказал, как « » может оказаться в «Формуле-1».

Колумбийский гонщик пессимистично оценивает шансы американской команды как нового проекта в «Ф-1», несмотря на поддержку со стороны концерна «Дженерал Моторс». По мнению Монтойи, « » стоит договориться с одним из нынешних коллективов.

«Мне бы очень хотелось увидеть их на решетке, но я не понимаю, как это может произойти. Только если они купят кого-то еще. На мой взгляд, новой команды в «Ф-1» не будет.

Жаль, но трудно включить всех. Если они действительно хотят попасть в «Формулу-1», нужно купить кого-то вроде « ». Полагаю, появление новой команды крайне маловероятно. Надо действовать как «Ауди»: приобрести 30 или 40 процентов существующего коллектива с возможностью через два года купить еще 20, 30 или 40 процентов и завладеть контрольным пакетом акций. В противном случае я не думаю, что это возможно», – заявил бывший пилот «Формулы-1».

Монтойя объяснил, почему расширение пелотона не является однозначно позитивной идеей:

«В чем плюсы? Половина машин даже не попадают в трансляцию во время гонки «Формулы-1». Представьте, что вы « », « » или «Альпин». Количество вашего эфирного времени снизится, если еще одна команда присоединится к группе середняков. Если ты не побеждаешь, то едва попадаешь на экраны. Если поделиться этим временем с кем-то другим, твои спонсоры будет рекламироваться на десять процентов меньше.

Кроме этого, снизится доля от продажи прав на трансляции в конце сезона. Зачем на это соглашаться? Почему люди считают, что увеличение количества машин на решетке – хорошая идея? Разве « » была лучше, когда на старт выезжали 24 болида?»

Хуан-Пабло предложил альтернативный вариант – увеличить стартовую решетку за счет молодых гонщиков:

«Можно обязать команды использовать три машины в половине гонок. Или сделать так, чтобы на старте каждого уик-энда было 22 болида – в таком случае команды проведут две, три или четыре гонки с молодым пилотом.

Лишние расходы, связанные с подготовкой третьего болида на несколько гонок, терпимые. Допустим, у « » быстрая машина в Монце – она использует дополнительного гонщика там. Либо так, либо нужно проводить больше практик с молодыми пилотами – как минимум восемь вместо нынешних двух».

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