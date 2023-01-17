Фряйнс пропустит две гонки «Формулы Е» в Саудовского Аравии – он получил множественные переломы руки в аварии на старте сезона

Пилот «Абт» Робин Фряйнс пропустит вторую и третью гонку сезона «Формулы-Е» – сдвоенный этап пройдет в Саудовской Аравии в конце января.

Фряйнс попал в аварию на первом этапе сезона в Мексике и получил множественные переломы руки – нидерландцу не повезло в связи с тем, что его руку зажало между рулем и боковой панелью.

«Я сломал не только левое запястье, но также получил сразу четыре перелома руки. Было очень больно. К счастью, меня уже выписали из отделения интенсивной терапии. Правда приходится принимать обезболивающие и боль до сих пор не исчезла.

Кость буквально торчала у меня из руки, веселого мало. Это определенно самая тяжелая травма в моей карьере. Надеюсь, таковой она и останется», – рассказал Фряйнс.

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