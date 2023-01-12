Шварцман протестирует «Феррари» 2021 года вместе с Леклером, Сайнсом и Джовинацци (It.motorsport)
Роберт Шварцман примет участие в тестах «Феррари».
В январе Скудерия проведет три тестовых дня во Фьорано, передает It.motorsport.com. Основные гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс получат по полному дню за рулем машины 2021 года, Шварцман и резервист Антонио Джовинацци разделят заключительную сессию.
Ранее сообщалось, что Роберт будет исполнять обязанности резервного гонщика «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года. В 2022-м Шварцман был тест-пилотом и гонщиком по развитию.
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