Шварцман протестирует «Феррари» 2021 года вместе с Леклером, Сайнсом и Джовинацци (It.motorsport)

Теги Феррари тесты Формула-1 Карлос Сайнс Формула-1 Фьорано Шарль Леклер Роберт Шварцман Авто

Роберт Шварцман примет участие в тестах «Феррари».

В январе Скудерия проведет три тестовых дня во Фьорано, передает It.motorsport.com. Основные гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс получат по полному дню за рулем машины 2021 года, Шварцман и резервист Антонио Джовинацци разделят заключительную сессию.

Ранее сообщалось, что Роберт будет исполнять обязанности резервного гонщика «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года. В 2022-м Шварцман был тест-пилотом и гонщиком по развитию.

Шварцман будет резервным пилотом «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года (Autosport)

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