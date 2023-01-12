Абитебуль стал руководителем «Хендэ» в WRC

Сириль Абитебуль присоединился к гоночному подразделению «Хендэ» в роли руководителя команды.

Бывший управляющий директор « » будет отвечать за выступления в чемпионате мира по ралли (WRC) и клиентские гоночные программы.

«Я с удовольствием воспользовался возможностью присоединиться к гоночному подразделению «Хендэ» как руководитель команды. Мне не терпится погрузиться в раллийное сообщество и узнать больше об этом зрелищном спорте. «Хендэ» предоставила мне полную поддержку, чтобы переход к данной роли получился плавным. Мне не терпится приступить к работе», – прокомментировал новость Абитебуль.

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