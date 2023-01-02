Чжоу Гуаньюй о национальных предрассудках в «Ф-1»: «Для китайца ситуация даже хуже, чем для мексиканца»

рассказал о предвзятости в «Формуле-1» по национальному признаку.

Китайский пилот « » признался, что реакция фанатов после его перехода в «Ф-1» удивила, но отметил хорошее отношение коллег.

«В паддоке всегда было все нормально. Речь скорее про людей со стороны, болельщиков в интернете, сидящих за клавиатурой – они писали довольно жесткие и несправедливые вещи. Я не ожидал такого: ты реализуешь свою мечту, а получаешь хейт безо всякой причины. Здорово, что сезон в каком-то смысле поменял картину», – заявил гонщик.

Чжоу согласился с Серхио Пересом из « », который рассуждал о предрассудках по отношению к неевропейским пилотам:

«Да, это так. Давайте скажем откровенно: безусловно, это так. Я читал то, что сказал Чеко. Для китайского пилота ситуация даже хуже – вероятно, вдвое хуже, чем для мексиканцев.

Я много раз по ходу своей карьеры оказывался в подобной ситуации. Теперь я знаю, как избавляться от ненужного внимания и думать только о работе. Надо делать свое дело на трассе – это наиболее эффективный способ.

Тем не менее, достаточно несправедливо, что люди судят по национальности. Не так мы должны действовать в будущем».

Серхио Перес: «Латиноамериканских пилотов критикуют больше других. Говорят, что я мексиканец и ленивый – это моя культура»