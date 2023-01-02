Чжоу Гуаньюй о национальных предрассудках в «Ф-1»: «Для китайца ситуация даже хуже, чем для мексиканца»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео дискриминация Авто

Чжоу Гуаньюй рассказал о предвзятости в «Формуле-1» по национальному признаку.

Китайский пилот «Альфа Ромео» признался, что реакция фанатов после его перехода в «Ф-1» удивила, но отметил хорошее отношение коллег.

«В паддоке всегда было все нормально. Речь скорее про людей со стороны, болельщиков в интернете, сидящих за клавиатурой – они писали довольно жесткие и несправедливые вещи. Я не ожидал такого: ты реализуешь свою мечту, а получаешь хейт безо всякой причины. Здорово, что сезон в каком-то смысле поменял картину», – заявил гонщик.

Чжоу согласился с Серхио Пересом из «Ред Булл», который рассуждал о предрассудках по отношению к неевропейским пилотам:

«Да, это так. Давайте скажем откровенно: безусловно, это так. Я читал то, что сказал Чеко. Для китайского пилота ситуация даже хуже – вероятно, вдвое хуже, чем для мексиканцев.

Я много раз по ходу своей карьеры оказывался в подобной ситуации. Теперь я знаю, как избавляться от ненужного внимания и думать только о работе. Надо делать свое дело на трассе – это наиболее эффективный способ.

Тем не менее, достаточно несправедливо, что люди судят по национальности. Не так мы должны действовать в будущем».

Серхио Перес: «Латиноамериканских пилотов критикуют больше других. Говорят, что я мексиканец и ленивый – это моя культура»

1 комментарий

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Emin Zeynali
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"Реакция фанатов" громко сказано. Была кучка троллей с типа итальянскими именами / никами. Которые в соцсетях визжали, что великому Тонио не дали стать чемпионом Ф1. Альфистам до лампочки, кто берёт очки для их любимой марки. Кстати, именно они больше всего требовали дать Тонио по пятой точке. Фанатам Заубера - тем более. А после первых очков китайца все успокоились. В пабликах Альфа Заубер больше обсуждают новые моторы Ауди, и перспективы. Чжоу уже давно свой парень. Хотя кто знает, может он до сих пор где-то видит расизм.
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