Льюис Хэмилтон: «Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда»

высказался о наследии Пеле.

Трехкратный чемпион мира по футболу скончался в возрасте 82 лет.

«Сегодня мы потеряли легенду. Спасибо за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью.

Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

Также пилот « » выложил фотографию Пеле с подписанной футболкой сборной Бразилии – ее Хэмилтон получил после победы в Сан-Паулу в 2021 году:

«Было большой честью получить ее от легенды. Всегда ее храню».

Пеле умер. Он очень сильно болел

«Ф-1» о смерти Пеле: «Он был лучом света для Бразилии и миллионов по всему миру»