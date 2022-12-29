Льюис Хэмилтон: «Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда»
Льюис Хэмилтон высказался о наследии Пеле.
Трехкратный чемпион мира по футболу скончался в возрасте 82 лет.
«Сегодня мы потеряли легенду. Спасибо за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью.
Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».
Также пилот «Мерседеса» выложил фотографию Пеле с подписанной футболкой сборной Бразилии – ее Хэмилтон получил после победы в Сан-Паулу в 2021 году:
«Было большой честью получить ее от легенды. Всегда ее храню».
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