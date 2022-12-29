Алекс Албон: «Сезон-2022 – сильнейший для меня в «Формуле-1»

назвал сезон-2022 самым успешным в карьере.

Тайский гонщик выступал за «Торо Россо» и « » в 2019-2020 годах, после чего провел сезон вне «Формулы-1», а в 2022-м присоединился к «Уильямсу». Албон трижды попал в очки и занял 19-е место.

«В некотором плане год вышел трудным. Но лично для меня он стал очень позитивным. Я даже считаю, что это мой сильнейший сезон в «Формуле-1». Я выступал не так долго, но из трех сезонов это мой сильнейший.

Мне кажется, я развился как гонщик, а это главное. И получилось правильно применить опыт, который я накопил за последние годы. Уверенность в пилотаже важнее всего – и, думаю, я ее вернул.

Я считаю, что в этом году здорово управлялся с машиной, мне удавалось пилотировать на пределе. В 2020-м с этим возникали некоторые проблемы: я реагировал на то, как вел себя болид. В этом сезоне, напротив, машина делала то, что я от нее хотел. И не сказать, что она стабильнее [чем «Ред Булл» 2020 года], ведь это не так. Она менее стабильна.

Но ощущения, когда я впервые сел за руль, были хорошими. А потом ситуация лишь улучшалась. Я накапливал уверенность от гонки к гонке, и, конечно, хорошие результаты сыграли на руку.

Переломным моментом стал Бахрейн. Разумеется, после пропущенного сезона хочется провести пару хороших гонок, чтобы не нервничать. Я бы не сказал, что сомневался в себе, но хотелось преодолеть себя и стать тем гонщиком, которым я когда-то являлся. [Попадание во второй сегмент квалификации] значило многое, год начался очень хорошо. Я сразу же обрел уверенность, что помогло развиваться», – заявил Албон.

Гонщики и боссы команд «Ф-1» выбрали лучшего пилота года. И внезапно разошлись – в оценке Алонсо и напарника Ферстаппена

Технический директор «Уильямса»: «Албон должен быть … – не буду произносить слово – если хочет стать чемпионом. Порой он слишком милый»