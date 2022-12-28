Педро де ла Роса: «Авария Переса в Монако не была намеренной, это не в ДНК гонщика»

Педро де ла Роса вступился за в свете аварии в Монако.

Пилот «Ред Булл» стал участником инцидента в квалификации, что не позволило его напарнику Максу Ферстаппену улучшить время, а впоследствии выиграл гонку. После того, как Ферстаппен отказался возвращать Пересу позицию на Гран-при Сан-Паулу, нидерландская пресса сообщила, что авария в Монте-Карло была намеренной, в чем якобы признался сам Серхио.

Амбассадор « » и бывший пилот «Формулы-1» не верит в такую версию.

«Справился ли «Ред Булл» с ситуацией в Бразилии? Думаю, спрашивать нужно – поступил бы он иначе или принял то же решение. На итоги чемпионата это никак не повлияло бы, но, может, у команды было бы меньше головной боли.

Я считаю, что Чеко не сделал ничего плохого в , не действовал намеренно. Попасть в аварию специально очень трудно. Если паркуешь машину, это другое дело. Но [намеренная] авария – не в ДНК гонщика», – заявил де ла Роса.

В то же время испанец высказался за то, чтобы пилотов, вызвавших красные флаги в квалификациях, наказывали:

«Важно действовать практично и извлекать выводы. Мы многие годы говорим о том, что гонщики, из-за которых появляются красные флаги в квалификациях, должны получить какое-то наказание. Может, это не твоя вина, может, сломался двигатель, но важно, что ты помешал другим.

Чтобы избежать подозрений, нужно изменить правила. Возможно, стоит наказывать даже за двойные желтые флаги, которые могут помешать точно так же, как красные. Мы видим, как это работает в других категориях».

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