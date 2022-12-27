Дэвид Култхард: «Мерседес» прогрессирует. Ожидаю борьбу за титул между тремя командами»

считает «Мерседес» и « » претендентами на титул-2023.

«Я действительно думаю, что «Мерседес» в следующем году окажется ближе [к « »], да. По крайней мере мы видим прогресс. И давайте начистоту: у команды уже есть болид, позволяющий побеждать в гонках. Все просто. «Мерседес» выиграл один Гран-при и спринт, но у машины есть потенциал – в теории это болид для побед. Отрицать это нельзя.

Считаю, что в следующем сезоне сражение развернется между тремя командами – и «Мерседес», и «Феррари» будут в борьбе. Конечно, для нас это здорово. Также это показывает, что новый регламент работает, если говорить о базовых вещах», – сказал бывший пилот «Формулы-1».

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