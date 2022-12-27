Экс-босс гоночной программы «Мерседеса»: «Феррари» не победила бы «Ред Булл» даже в отсутствие ошибок»

Норберт Хауг высказался о борьбе «Феррари» с « » в 2022 году.

Бывший босс гоночной программы « » не согласен с тем, что Скудерия провалила сезон.

«Сезон вовсе не стал катастрофическим для «Феррари». Она заняла второе место и в личном зачете усилиями , и среди команд.

Даже при лучшем раскладе «Феррари» не победила бы «Ред Булл». Забудьте о том, что «Феррари» приняла ряд, мягко говоря, странных стратегических решений, и дополнила их оплошностями на пит-стопах. Даже в отсутствие каких-либо ошибок «Феррари» не завершила бы сезон выше.

В 2023 году «Феррари» нужно сначала финишировать выше второго места, а это я точно не решусь предсказать», – заявил Хауг.

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