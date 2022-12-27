Экс-босс гоночной программы «Мерседеса»: «Феррари» не победила бы «Ред Булл» даже в отсутствие ошибок»
Норберт Хауг высказался о борьбе «Феррари» с «Ред Булл» в 2022 году.
Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» не согласен с тем, что Скудерия провалила сезон.
«Сезон вовсе не стал катастрофическим для «Феррари». Она заняла второе место и в личном зачете усилиями Шарля Леклера, и среди команд.
Даже при лучшем раскладе «Феррари» не победила бы «Ред Булл». Забудьте о том, что «Феррари» приняла ряд, мягко говоря, странных стратегических решений, и дополнила их оплошностями на пит-стопах. Даже в отсутствие каких-либо ошибок «Феррари» не завершила бы сезон выше.
В 2023 году «Феррари» нужно сначала финишировать выше второго места, а это я точно не решусь предсказать», – заявил Хауг.
Новый босс «Феррари» помог с продвижением половине «Ф-1»! Леклер, Хэмилтон, Расселл прошли через его молодежные команды
Ух, как «Ф-1» прожарила фэйлы «Феррари»: карикатурой с приглашением фана с трибун в стратеги
3 комментария