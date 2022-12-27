Экс-босс гоночной программы «Мерседеса»: «Феррари» не победила бы «Ред Булл» даже в отсутствие ошибок»

Теги Феррари Норберт Хауг Ред Булл Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Норберт Хауг высказался о борьбе «Феррари» с «Ред Булл» в 2022 году.

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» не согласен с тем, что Скудерия провалила сезон.

«Сезон вовсе не стал катастрофическим для «Феррари». Она заняла второе место и в личном зачете усилиями Шарля Леклера, и среди команд.

Даже при лучшем раскладе «Феррари» не победила бы «Ред Булл». Забудьте о том, что «Феррари» приняла ряд, мягко говоря, странных стратегических решений, и дополнила их оплошностями на пит-стопах. Даже в отсутствие каких-либо ошибок «Феррари» не завершила бы сезон выше.

В 2023 году «Феррари» нужно сначала финишировать выше второго места, а это я точно не решусь предсказать», – заявил Хауг.

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3 комментария

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Великий Алонсо
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Ответ TravenS
То движок горел бы каждую гонку
Если бы двигатель нормальный был, а не из говна и палок, то ничего не ломалось бы.
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TravenS
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Ответ Великий Алонсо
Если бы за рулём Феррари был Алонсо, то победили бы.
То движок горел бы каждую гонку
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Великий Алонсо
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Если бы за рулём Феррари был Алонсо, то победили бы.
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