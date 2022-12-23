Мик Шумахер: «Считаю, что в итоге смогу справиться со всеми трудностями в «Формуле-1»

Резервный пилот «Мерседеса» рассказал, что постарается в будущем вернуться в число участников «Формулы-1».

По мнению Шумахера, он способен выступать за самом высоком уровне при наличии подходящих для него условий.

«Я уже доказал, что у меня есть все необходимое для того, чтобы быть быстрым. И что я могу быть быстр. И это касается не только прошедшего сезона, но и предыдущих лет, проведенных в младших гоночных сериях.

Ведь я выигрывал чемпионский титул и в «Формуле-3», и в «Формуле-2». Мне кажется, что сейчас люди об этом просто забыли.

И раньше я всегда доказывал, что в какой бы категории я ни начинал выступать, в итоге я смогу довольно быстро адаптироваться. Так что я и правда считаю, что в итоге смогу справиться со всеми трудностями и в «Формуле-1». И что в подходящее время и за рулем подходящей машины я могу стать чемпионом», – рассказал Шумахер.

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