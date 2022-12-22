Кристиан Хорнер: «Риккардо будет присутствовать на нескольких Гран-при – очевидно, что там он будет нашим резервным пилотом»

Руководитель « » рассказал о планах на сезон-2022 для .

По словам Хорнера, Риккардо точно посетит несколько Гран-при в качестве резервного пилота, но при этом будет сосредоточен также и на коммерческой деятельности.

«Даниэль будет присутствовать на нескольких Гран-при – очевидно, что на этих этапах именно он будет резервным пилотом «Ред Булл».

Вероятно, Даниэль поучаствует и в шинных тестах, чтобы помочь нам в выполнении программы работы с «Пирелли», которая распределена между командами. Он будет работать и на симуляторе.

Помимо участия во всех этих активностях у нас также будет много коммерческих мероприятий, которые нам требуется проводить с многочисленными спонсорами и партнерами. В особенности с учетом расширения активности в США, где теперь проводится сразу три Гран-при за сезон. Так что дел у Даниэля будет много», – рассказал Хорнер.

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