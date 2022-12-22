«Ред Булл» проведет демонстрационные заезды «Ф-1» на трассе «Маунт Панорама» в феврале 2023 года

Команда «Ред Булл» проведет демонстрационные заезды на знаменитой трассе «Маунт Панорама» в Австралии.

Мероприятие пройдет в рамках гоночного уик-энда «12 часов Баттерста», который запланирован на 3-5 февраля 2023 года.

Использоваться на демонстрационных заездах будет болид «Ред Булл» RB7 2011 года. В «Ред Булл» пока не делали заявлений, однако управлять болидом почти наверняка будет резервный пилот команды .

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